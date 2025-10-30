Martin Scorsese colabora con su hija Francesca en la segunda temporada de ‘The Saints’

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 30 oct (EFE).- La segunda temporada del drama documental ‘The Saints’ (‘Los santos’), del célebre cineasta Martin Scorsese, se estrenará el 16 de noviembre y contará con la participación de su hija Francesca como directora.

El primer episodio de esta segunda entrega se centrará en las festividades de San Patricio.

El proyecto, que en EE.UU. regresa a la plataforma Fox Nation, se sumerge en la vida de santos cristianos y recorre más de 2.000 años de historia de casi todos los continentes, informó este jueves la plataforma de Fox News en un comunicado.

Los primeros cuatro episodios de la segunda temporada se emitirán semanalmente, del 16 de noviembre al 7 de diciembre, y una segunda tanda de episodios se estrenará en 2026.

El episodio que se emitirá el 7 de diciembre estará dedicado a la vida de Carlo Acutis, el joven beato que el mundo conoció como El Influencer de Dios.

La dirección de este capítulo correrá a cargo de la hija de Scorsese, Francesca Scorsese, quien se sumergirá en cómo Acutis y su visión profética utilizó el poder de Internet y la tecnología para difundir la palabra de Cristo en la era digital.

La primera temporada la dedicó a Juan el Bautista, María Magdalena, Juana de Arco y otras personalidades influyentes de la santidad cristiana.

Esta serie documental subraya la fascinación de Scorsese por el cristianismo, un tema recurrente en su filmografía.

El aclamado director exploró su interés espiritual en 1988 con la controvertida ‘The Last Temptation of Christ’ (‘La última tentación de Cristo’). Décadas más tarde, abordó la fe y el sacrificio en el drama sobre un sacerdote jesuita ‘Silence’ (‘Silencio’).

Actualmente, Scorsese continúa esta exploración a través de un largometraje que se encuentra en desarrollo sobre la figura de Jesucristo. EFE

