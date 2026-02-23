Mas de 40 detenidos por actos violentos en el mexicano Jalisco tras la muerte de El Mencho

2 minutos

Ciudad de México, 23 feb (EFE).- Los hechos violentos que el domingo tuvieron lugar en el estado mexicano de Jalisco (oeste), tras la muerte de El Mencho en un operativo policial, se saldaron con la detención de al menos 41 personas, informó este lunes el Gobierno estatal.

En un comunicado, el Ejecutivo de Jalisco explicó que, del total de las personas arrestadas, 20 están acusadas de generar «actos de violencia» y las 21 restantes de cometer saqueo y rapiña en comercios de la región.

Las autoridades detallaron que se vieron afectados por los saqueos 22 entidades bancarias públicas y más de 80 establecimiento comerciales, tanto en área metropolitana de la capital, Guadalajara, como en otros lugares de Jalisco.

Además, hubo 91 vehículos particulares con daños y se registraron 37 enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con civiles armados.

No obstante, en la mañana de este lunes el Gobierno estatal reanudó en su totalidad el servicio de varias líneas masivas de transporte público, mientras que las rutas troncales y alimentadoras «avanzan, de manera paulatina, en restablecer su frecuencia».

Por su parte, la Secretaría de Educación mantiene suspendidas las clases presenciales de todos los niveles durante el día de hoy, de igual forma que la de Salud ha detenido temporalmente la vacunación en una de las entidades federativas más golpeadas por el brote de sarampión.

«El Gobierno de Jalisco mantiene coordinación con autoridades federales y municipales para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población», concluyó el poder del estado occidental mexicano.

En respuesta a la captura de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ayer domingo comenzaron los llamados ‘narcobloqueos’ en distintos puntos del sur del estado, cuna del CJNG, con vehículos incendiados y carreteras bloqueadas.

Oseguera Cervantes fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Conocido como El Mencho, el delincuente de 59 años era uno de los criminales más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Washington lo acusaba de encabezar un «reinado de terror» en México y de destruir «innumerables vidas» con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena. EFE

des/csr/rod