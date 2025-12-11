Masivo ataque ucraniano con drones obligó a cancelar y aplazar más de 360 vuelos en Rusia

2 minutos

Moscú, 11 dic (EFE).- El masivo ataque ucraniano con drones contra territorio ruso obligó a cancelar y aplazar anoche más de 360 vuelos en distintos aeropuertos del país, informó hoy el Ministerio de Transporte de Rusia.

«Las aerolíneas cancelaron más de 130 vuelos y retrasaron otros 235», señala un comunicado, citado por la agencia TASS.

Algunos pasajeros, cuyos vuelos fueron redirigidos a San Petersburgo, ante la imposibilidad de aterrizar en Moscú, pudieron usar los trenes rápidos entre la segunda ciudad rusa y la capital, precisa la nota.

Además, más de 700 pasajeros fueron enviados de la ciudad de Nizhni Nóvgorod a Moscú en autobúses.

En total, el ataque masivo con drones llevó al cierre temporal de 12 aeropuertos en territorio ruso a lo largo de las últimas 24 horas.

Previamente se supo que el avión del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, no pudo aterrizar esta madrugada en Moscú debido al ataque de drones ucranianos.

Según fuentes armenias, la aeronave tuvo que ser redirigida a San Petersburgo, donde tomó tierra sin contratiempos.

Más tarde, el avión de Pashinián despegó del aeropuerto Púlkovo de la segunda ciudad rusa con dirección a Moscú, donde el político armenio participa hoy en una reunión de jefes de Gobierno de la Unión Económica Euroasiática.

Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron la pasada noche 287 drones ucranianos en el marco del segundo mayor ataque de Ucrania contra la retaguardia rusa tras marzo pasado.

Solo en las inmediaciones de Moscú fueron neutralizados unos cuarenta drones, confirmaron las autoridades.EFE

mos/fpa