Matthei, la hija del general de la Junta Militar ensombrecida por la ultraderecha

5 minutos

Javier Martín

Santiago de Chile, 18 ago (EFE).- Hija de uno de los generales miembros de la Junta Militar golpista de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y exalcaldesa del municipio santiaguino de Providencia, la conservadora Evelyn Matthei intentará por segunda vez, a sus 72 años, su gran sueño frustrado: alcanzar la presidencia de Chile en los comicios que se celebrarán el 16 de noviembre y el 14 de diciembre, en caso de ser necesaria una segunda vuelta.

Y lo hará en una situación compleja, ensombrecida por la ultraderecha (que presenta a dos candidatos de similar perfil, José Antonio Kast y Johannes Kaiser) y con las encuestas en su contra tras una campaña electoral muy larga, que comenzó casi a principios de año, cuando logró ser designada candidata de la llamada derecha tradicional, que se articula en torno a los partidos Renovación Nacional (RN), del fallecido presidente Sebastián Piñera, y la ultraconservadora Unión Democrática Independiente (UDI), fundado durante la dictadura, entre otros.

El desgaste de tantos meses expuesta al escrutinio defendiendo su candidatura, junto a varios errores de comunicación y de declaraciones polémicas, como cuando dijo que la búsqueda de los desaparecidos durante la dictadura pinochetista era «una venganza», han sido los factores que han minado sus posibilidades de pasar a la segunda vuelta.

Igualmente, ha jugado en su contra el discurso ultraliberal y extremista de sus principales rivales, Kast y Kaiser, que la han adelantado en las encuestas y se han colocado por delante a varios puntos de distancia, según las últimas publicadas.

Para tratar de neutralizarlos y remontar, Matthei, militante de la UDI, ha recurrido en las dos últimas semanas a su experiencia de gobierno, como exalcaldesa de Providencia, uno de los barrios tradicionales de la capital, y como ministra durante el primer gobierno de Sebastian Piñera (2010-2014), de grato recuerdo en la derecha moderada chilena.

Lazos con la dictadura

Nacida el 11 de noviembre de 1953 en la capital chilena, en el seno de una familia conservadora de descendientes de españoles y alemanes, y formada como economista en la Pontificia Universidad Católica de Chile, su primera incursión en política ya fue controvertida: en el plebiscito de 1988 defendió activamente la continuidad de Pinochet, quien debió abandonar la presidencia de la República meses después tras el abrumador triunfo del «no».

Sin embargo, esa derrota no evitó que siguiera adelante con una carrera política en el seno de RN, por la que ese mismo año fue elegida diputada en representación de los municipios de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, los tres más ricos de la Región Metropolitana de Santiago.

Allí entró a formar parte del círculo más cercano de Piñera y de su ministro de Defensa, Andrés Allamand, quien dirigió la diplomacia chilena en el segundo mandato piñerista.

Elegida presidenta de la comisión de Hacienda del Senado -la primera mujer en ostentar este cargo-, Piñera la incorporó durante dos años a su primer gabinete como ministra de Trabajo y Previsión Social, lo que le permitió afianzar su posición en el partido y ganar la candidatura a las presidenciales de 2014.

Derrota presidencial

En esa ocasión sufrió su primera gran derrota a manos de la socialista Michelle Bachelet, a la que conocía desde la infancia, ya que ambas eran hijas de altos mandos de la Fuerza Aérea.

Sin embargo, el padre de Bachelet, el general de brigada Alberto Bachelet, se mantuvo cercano al Gobierno de la Unidad Popular que lideró el socialista Salvador Allende y al que derrocó Pinochet en el golpe de Estado de 1973, mientras que el padre de Mathei, el general del aire Fernando Mathei, formó parte desde 1978 de la Junta Militar.

Sobre este asunto se ha producido una de las últimas controversias en torno a Matthei, después de que la candidata conservadora justificara meses atrás los asesinatos cometidos en aquella época y se viera obligada después a precisar sus declaraciones.

Tras el fracaso presidencial, buscó refugio en la política local y logró ser elegida en 2016 alcaldesa de Providencia, puesto que abandonó el pasado año para liderar la candidatura presidencial para las elecciones de noviembre, en las que representará a la derecha tradicional –la coalición Chile Vamos– y a los partidos de centro Demócratas y Amarillos, ambos integrados por exmilitantes democristianos.

Matthei se posicionó a principios de año como aspirante de ese sector político y fue durante meses la favorita en todas las encuestas pero empezó a caer cuando, a diferencia de la izquierda y el centroizquierda, la derecha tradicional y la ultraderecha no llegaron a un acuerdo para elegir un candidato único. EFE

