Mega ‘rave’ francesa termina con enfrentamientos que se saldan con 6 gendarmes heridos

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París, 5 may (EFE).- Seis gendarmes resultaron heridos en los enfrentamientos sucedidos la última madrugada con los últimos festivaleros de la ‘rave’ Le teknival (centro de Francia), en cuyas inmediaciones se han encontrado dos municiones enterradas sin explotar, probablemente de la Segunda Guerra Mundial.

En un comunicado, las autoridades dieron este martes por terminada la fiesta clandestina, que comenzó el jueves 30 de abril y que llegó a albergar a hasta 20.000 personas -muchas de ellas de fuera de Francia- en un terreno militar cerca de la ciudad de Bourges, a unos 230 kilómetros al sur de París.

«El prefecto condena firmemente la agresión a las fuerzas del orden, la cual podría haber sido evitada y que se ha saldado con 6 gendarmes heridos y evacuados al hospital de Bourges», lamentó la Prefectura (delegación del Gobierno) del Cher.

En su nota, las autoridades detallaron que, a las 3:45 horas de este martes, un grupo de asistentes al festival atacó a las fuerzas del orden utilizando «fuegos artificiales, bolas de petanca, cócteles Molotov y un vehículo a modo de ariete».

Los gendarmes, según la versión de la prefectura, respondieron «con contención» hasta que los enfrentamientos terminaron a las 4:30 horas.

Las autoridades no comunicaron si, tras los altercados, hubo detenidos o heridos entre los festivaleros, que actualmente están siendo evacuados de la zona.

La prefectura actualizó también el balance sanitario y de seguridad del acontecimiento que comenzó el pasado jueves: cuatro personas muy graves de entre el total de 99 heridos, buena parte por culpa del consumo de drogas.

Se han arrestado además a 18 personas -de las que 9 se han quedado bajo custodia policial-; se han neutralizado 15 drones civiles; e incautado 63 armas.

El prefecto de Cher agradeció a «los municipios y a los vecinos su paciencia ante este evento impuesto» y advirtió de que, «una vez terminada esta manifestación ilegal, llegará el momento de constatar los daños y el trabajo de la Justicia».

Al menos diez cultivadores de trigo y dos ganadores denunciarán ante la Justicia los daños provocados por el festival, según la prensa local.

Le teknival ha sido una de las mayores fiestas clandestinas en Francia en los últimos años, con el añadido de que se celebró en un terreno de uso militar y en sus inmediaciones hay todavía obuses enterrados de la época de la Segunda Guerra Mundial.

Durante el fin de semana, fueron localizados dos proyectiles sin que causasen daños: un obús el sábado, y un fragmento de este tipo de munición el domingo, lo que exigió la intervención de fuerzas especializadas en desminado.

Durante los cuatro días de festival -que movilizaron a 600 gendarmes-, han sido multadas 6.363 personas con al menos 135 euros.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ya había advertido de que se sancionaría a los asistentes, a medida que fuesen abandonado la fiesta, por dos motivos: el «ingreso en un terreno militar estando prohibido y por desafiar un decreto de prohibición de una concentración musical».

La celebración de Le teknival se produce en pleno proceso legislativo en Francia para aprobar un endurecimiento de la ley para evitar este tipo de fiestas clandestinas.

La norma, que ya salió adelante en abril en la Asamblea Nacional francesa y que debe aún pasar por el Senado, contempla hasta seis meses de cárcel y 30.000 euros de multa para las personas implicadas directa o indirectamente en la organización.

Precisamente los organizadores de Le teknival asumieron haber celebrado la fiesta clandestina en un terreno militar como manera de protestar contra ese proyecto de ley que estiman represivo.

Los participantes a este tipo de fiestas ‘rave’, que son gratuitas y se realizan normalmente en zonas naturales abandonadas o áreas urbanas remotas, vienen de numerosos países de Europa con la idea de pasar varios días bailando al ritmo de la música electrónica. EFE

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