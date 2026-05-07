Meloni y Tusk consolidan en Roma su frente común en la UE y el apoyo a Ucrania

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Roma, 7 may (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su homólogo polaco, Donald Tusk, reafirmaron este jueves en Roma la solidez de la relación bilateral y su convergencia en los principales debates de la Unión Europea (UE), con especial atención a la competitividad, la política migratoria y el apoyo a Ucrania.

Meloni recibió a Tusk en la sede del Gobierno italiano, el Palacio Chigi, en un encuentro que sirvió para escenificar la «gran convergencia» entre Roma y Varsovia.

En la rueda de prensa posterior, la mandataria italiana subrayó que ambos abordaron «los principales expedientes europeos» y destacó la coincidencia en materia de competitividad, además de anunciar el impulso a un nuevo tratado bilateral de amistad entre Italia y Polonia.

«Estamos determinados a combatir todos esos aranceles internos que la Unión Europea se ha autoimpuesto y que terminan por sofocar a nuestras empresas, por ralentizar nuestra competitividad, por crear problemas a nuestros trabajadores», dijo Meloni.

La italiana apuntó directamente al sistema de comercio de emisiones (ETS) y otros mecanismos que «inflan artificialmente los precios de la energía», calificándolos de especialmente graves en la «compleja» fase actual.

Tusk respaldó esta visión y afirmó que ambos países comparten «opiniones comunes» sobre las cuotas de emisiones y los ‘benchmarks’ (parámetros de referencia) y que, actuando juntos, sus argumentaciones «son oídas y escuchadas» en Bruselas, según la traducción simultánea al italiano.

En materia migratoria, Meloni calificó a Tusk como un «huésped fijo» en las reuniones impulsadas para buscar «soluciones innovadoras» frente a la inmigración irregular y el tráfico de personas.

La dirigente destacó también la sintonía entre ambos países en el seno del Consejo Europeo y adelantó que volverán a coincidir en la negociación del próximo marco financiero plurianual de la UE.

«Ambos defendemos obviamente la centralidad de la política agrícola y de la cohesión. Creemos que no deben ser consideradas alternativas a la competitividad porque, si acaso, son precondiciones de una sana competitividad para la Unión Europea», sostuvo.

Tusk coincidió en esta visión y aseguró que Italia y Polonia comparten posiciones sobre los fondos europeos, las políticas agrícolas y las de cohesión, por lo que afrontarán «mano a mano» las próximas negociaciones comunitarias.

Por último defendieron una «desescalada» en Oriente Medio para limitar las consecuencias económicas sobre las familias y las empresas europeas.

En relación con la guerra en Ucrania, Meloni agradeció la «lección de solidaridad» del pueblo polaco y aseguró que Italia continuará trabajando para que se alcance el cese de las hostilidades y contribuir a la futura reconstrucción del país.

Por su parte, Tusk afirmó que en los temas de agenda internacional «no ha sido un intercambio de ideas» porque ambos comparten «ideas comunes».

«Quizás no todos perciben con qué fuerza la posición de Giorgia Meloni ha sido valorada en Europa y por eso quiero agradecérselo, porque ha sido muy importante», declaró Tusk, que aseguró que la presencia de la italiana hace que la política europea sea «mucho mejor». EFE

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