Mercedes-Benz Camiones y Buses inaugura planta de 110 millones de dólares en Argentina

4 minutos

Buenos Aires, 8 may (EFE).- La empresa alemana Mercedes-Benz Camiones y Buses inauguró este viernes una planta industrial para producir hasta 10.000 unidades anuales en Zárate, a unos 90 kilómetros de Buenos Aires, en la culminación de un plan de inversión de 110 millones de dólares iniciado en 2023 que tiene como objetivo fortalecer la posición de la firma en Argentina y Brasil.

La fábrica es la primera planta automotriz construida desde sus cimientos en el país suramericano en los últimos 15 años, ocupa 20 hectáreas y estará dedicada a la producción de dos modelos de camiones, Accelo y Atego, y los chasis de dos modelos de buses, OH y OF, que abastecerán la demanda local y también tendrán destino de exportación a través del puerto de Zárate, ubicado a poca distancia de la cinta de ensamblado.

Unos 500 trabajadores comenzarán en los próximos días a operar en el flamante emplazamiento industrial, que a su vez generará otros 2.000 empleos indirectos en la cadena de proveedores y la red de centros de atención a clientes, según informó la empresa.

A la inauguración, de la que participaron unas 800 personas, asistieron Achim Puchert, CEO de Mercedes Trucks; Till Oberwörder, CEO de Daimler Buses; Denis Güven, CEO de Mercedes-Benz América Latina, Medio Oriente y África; y el referente de la operación local, Raúl Barcesat, entre otros ejecutivos.

También, participaron miembros del Gobierno argentino, incluidos la secretaria general de la Presidencia de Argentina, Karina Milei; al ministro del Interior, Diego Santilli, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien pronunció un discurso en el que celebró la apertura de esta nueva planta y destacó la creciente inversión privada desde el inicio del mandato del presidente, Javier Milei.

Antes del corte de la cinta inaugural del nuevo Centro Industrial Zárate, los directivos Puchert, Oberwörder y Barcesat ofrecieron una conferencia de prensa en la que precisaron las aspiraciones en Argentina y Brasil de Mercedes-Benz Camiones y Buses, cuya producción regional se articula también con una planta en San Bernardo do Campo, en el estado de San Pablo.

«La ventaja de nuestra nueva ubicación en Zárate es que estamos bajo un mismo techo, tanto camiones como buses; y la colaboración entre Brasil y Argentina siempre ha sido muy intensa por el vínculo cercano entre los dos sitios de producción. Ahora más, al producir en una planta muy eficiente en un área donde se puede aprovechar la cercanía al puerto», expresó Oberwörder.

Puchert, por su parte, subrayó que el 61 % de los buses y el 38 % de los camiones en uso actualmente en Argentina son Mercedes-Benz, por lo que potenciar la producción es un paso lógico al observar la demanda actual.

Sobre este punto, Barcesat precisó: «En 2025 se patentaron en Argentina 17.000 camiones y 3.000 colectivos (buses). Nosotros podríamos fabricar 10.000 unidades, por lo que esa cifra representa -si fuese todo para el mercado local- el 50% del mercado, una barbaridad. Obviamente, estamos pensando también en exportar».

Consultado sobre la estrategia respecto al crecimiento de las importaciones suramericanas de automóviles chinos, el CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina resaltó las ventajas impositivas que obtiene su empresa al producir dentro del Mercosur y enfatizó que además ofrece a sus clientes una extendida red de servicio posventa que reduce los tiempos de reparación y obtención de repuestos.

Entre los asistentes al acto destacó un importante número de trabajadores de la nueva planta, entre los cuales estaba Tomás Luparia, empleado de la firma alemana desde hace seis años y que mostró en diálogo con EFE el orgullo por la inauguración de la nueva planta.

«Hubo que desarrollar procesos nuevos, manejar otros volúmenes, todo el abastecimiento logístico interno cambió. Es un desafío muy grande que hay que aceptar y estamos muy orgullosos porque aumenta la eficiencia y la productividad», aseguró. EFE

pbd-smo/pd/vcr/lnm

(foto) (video)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Ágora y Mercedes-Benz Camiones y Buses para la difusión de este contenido.