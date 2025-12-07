Merz dice que Israel «debe rendir cuentas ante el derecho internacional por sus acciones»

Jerusalén, 7 dic (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró en Jerusalén que, «como país en guerra» y como «Estado democrático gobernado por un Estado de Derecho», Israel «debe rendir cuentas ante el derecho internacional por sus acciones militares».

Durante una rueda de prensa junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Merz mostró su firme apoyo a Israel, pero añadió que las acciones del Gobierno israelí durante la guerra de Gaza pusieron a Alemania «ante un dilema».

«Ante el inmenso sufrimiento que padece la población civil de Gaza, tuvimos que mostrar nuestro apoyo. Gracias a la mediación del presidente (Donald) Trump, ahora tenemos un alto el fuego», dijo para añadir que ahora «una paz duradera es posible». EFE

