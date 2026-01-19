Merz dice que no quiere aranceles recíprocos a EEUU pero que se impondrán de ser necesario

Berlín, 19 ene (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este lunes que no quiere que la Unión Europea (UE) tenga que imponer aranceles recíprocos a EE. UU. si el presidente Donald Trump cumple su amenaza de imponer estas tasas en respuesta a las tensiones por Groenlandia, pero que Europa es capaz de reaccionar si es necesario.

«No queremos una guerra arancelaria, pero si nos confrontan con aranceles que nos parecen desproporcionados estamos en situación de reaccionar», dijo Merz en una rueda de prensa en Berlín.

