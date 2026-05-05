Merz espera un acuerdo «vinculante» con EEUU para que haya seguridad para exportadores

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Berlín, 5 may (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este martes que espera que la UE llegue a un acuerdo comercial «vinculante» con EEUU sobre los aranceles, ya que los exportadores necesitan seguridad y la inseguridad es algo que perjudica la economía a ambos lados del Atlántico.

«Mañana habrá nuevas conversaciones en Bruselas. Las exportaciones necesitan seguridad y la inseguridad es algo que hace daño a los dos lados del Atlántico», dijo Merz en una comparecencia conjunta con el primer ministro portugués, Luís Montenegro.

«Espero que lleguemos a un acuerdo vinculante», agregó.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado con imponer un arancel del 25 por ciento a la importación de vehículos europeos por considerar que las instituciones comunitarias están retrasando la ratificación del acuerdo de Trunberry que contempla la aplicación de un arancel global del 15 por ciento.

Merz es partidario de llegar a un compromiso basado en el acuerdo de Trunberry. Para ello habrá mañana una reunión con representantes de las distintas instituciones europeas.

Sin embargo, hay diferencias entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE sobre las salvaguardas que pide la eurocámara para paralizar la aplicación del pacto si Trump amenaza a la UE con nuevos aranceles. EFE

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