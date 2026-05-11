Messi, Álvarez y varias novedades en la prelista de Argentina para el Mundial 2026

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Buenos Aires, 11 may (EFE).- La selección argentina de fútbol presentó este lunes la prelista oficial de 55 jugadores para el Mundial 2026, que cuenta con las habituales figuras, varias caras nuevas y algunas ausencias de peso, y de la cual saldrán los 26 seleccionados para ir en busca del bicampeonato.

La lista, encabezada por Lionel Messi y que incluye a figuras como Julián Álvarez y Emiliano Martínez, tiene como principales novedades a varios jóvenes del fútbol local, como el portero de River Plate Santiago Beltrán o el volante de Boca Juniors Tomás Aranda.

Entre los ausentes destacan el delantero del West Ham inglés Valentín Castellanos y el atacante de la Roma de Italia Paulo Dybala, mientras que tampoco fueron incluidos Ángel Correa, del Tigres de México, ni Enzo Barrenechea, del Benfica portugués. EFE

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