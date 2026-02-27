Messi anota de penalti y da victoria al Inter Miami en amistoso en Puerto Rico

3 minutos

Bayamón (Puerto Rico), 26 feb (EFE).- El astro argentino Lionel Messi anotó un penalti en el minuto 69 y dio este jueves la victoria por 2-1 al Inter Miami sobre el Independiente del Valle ecuatoriano en un partido amistoso jugado en Puerto Rico ante unos 20.000 aficionados.

Luego de casi una hora de espera para que comenzara el encuentro, finalmente las dos plantillas entraron al campo del estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón, emocionando los ánimos de los miles de espectadores que coparon las gradas del principal campo de fútbol de la isla.

El público esperaba ver en la plantilla inicial a Messi, pero el técnico del Inter Miami, el argentino Javier Mascherano, decidió no incluirlo entre los estelares.

Quien sí estuvo entre los titulares de ‘Las Garzas’ fue el español Santiago Morales, de tan solo 19 años, y quien en el minuto 15 atizó el primer gol del Inter Miami.

La anotación se produjo cuando el veterano jugador uruguayo Luis Suárez le hizo un pase largo a Morales, quien entonces burló al defensa y al portero Guido Villar para marcar el 1-0.

Sin embargo, un minuto más tarde, el ecuatoriano Patrik Mercado, del Independiente del Valle, igualó el marcador con un tiro de zurda hacia el poste derecho que el arquero Rocco Ríos Novo no pudo controlar.

Minutos más tarde, el partido fue más físico y de pierna fuerte.

En el minuto 37, Suárez intentó desempatar el partido con un potente tiro libre que parecía que entraba a la portería por su velocidad, pero Villar lo pudo atajar con su mano izquierda e impedir el golazo.

Villar, sin embargo, cayó fuertemente sobre la cancha, por lo que tuvo que ser asistido por el equipo médico de su club, sacado del encuentro y sustituido por Miguel Peralta.

Al mismo tiempo en que Villar era asistido, varios jugadores del Inter Miami, incluido Messi, comenzaron a prepararse físicamente para entrar al desafío, provocando algarabía de los presentes, quienes se mantenían esperanzados de que el astro argentino entrara a cancha, pero no ocurrió hasta el inicio de la segunda parte.

En el minuto 62, el Independiente del Valle tuvo dos grandes oportunidades para desempatar el encuentro, pero el arquero Ríos Novo detuvo ambos intentos.

Siete minutos más tarde fue que entonces llegó el gol de Messi, que puso a los miles de espectadores de pie en festejo del momento deportivo para la isla.

Previo al encuentro de este jueves, el Inter Miami había disputado tres amistosos de pretemporada: caída 3-0 ante Alianza Lima, victoria 2-1 frente al Atlético Nacional y empate 2-2 con Barcelona de Guayaquil.

Sin embargo, el último antecedente no fue positivo: el pasado sábado perdieron 3-0 frente a Los Angeles FC en la primera fecha de la MLS, torneo en el que defienden el título.

Por su parte, el Independiente del Valle comenzó con el pie derecho la temporada 2026 tras vencer 2-0 a Guayaquil City FC en el debut de la liga ecuatoriana.

Además, volverá a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde será uno de los cabezas de serie. EFE

jm/gbf

(foto)