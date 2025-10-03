The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Mexicanos detenidos por Israel en la flotilla están «bien» y han aceptado ser repatriados

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 3 oct (EFE).- El Gobierno de México, a través de su cancillería, informó este viernes que se encuentran “bien” y han aceptado ser repatriados los seis connacionales que integraban la Flotilla Global Sumud, organizada para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y que fueron detenidos y llevados al centro de detención de Ketziot en Israel.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se reunió con los activistas, quienes permanecen bajo custodia desde que su embarcación fue interceptada esta semana.

El grupo agradeció el acompañamiento y la asistencia consular y, según lo reportado, “los seis accedieron a su repatriación voluntaria a México”.

La secretaría no precisó una fecha estimada, pero aseguró que las gestiones están en curso.

Asimismo, la cancillería informó también que una mexicana que viajaba en una embarcación de apoyo legal de la flotilla “se encuentra bien” y mantiene comunicación con las autoridades consulares.

El Gobierno mexicano reafirmó que mantiene contacto permanente con los familiares y su compromiso de “velar por la integridad y seguridad” de las y los connacionales.

La Flotilla Global Sumud, integrada por activistas de distintos países, partió con el objetivo de romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel a la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria.

Las embarcaciones fueron detenidas por fuerzas israelíes cerca de las costas, lo que motivó al Gobierno de México a enviar cuatro notas diplomáticas para exigir garantías físicas, información sobre los motivos de la interceptación y, posteriormente, la repatriación.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, declaró el jueves que los activistas “no cometieron ningún delito” y que la ayuda humanitaria “debe llegar a Gaza”, al tiempo que exigió su liberación y retorno inmediato.

México ha expresado en foros internacionales su oposición a las restricciones a la asistencia humanitaria en Gaza y ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra en el enclave. EFE

csr/afs/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR