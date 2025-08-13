Miércoles, 13 de agosto de 2025 (07.30 GMT)

Járkov (Ucrania).- Ucrania ve la reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin con pocas esperanzas de un avance diplomático y advierte de que es poco probable que Moscú renuncie a sus exigencias maximalistas a menos que finalmente se enfrente a una mayor presión internacional, por lo que Kiev busca garantizar, junto con sus socios europeos, que sus «líneas rojas» no sean ignoradas en Alaska.

Gaza.- Seguimiento de la situación en la Franja de Gaza.

Tel Aviv.- Vigilia convocada en Tel Aviv para condenar el asesinato de periodistas en Gaza.

Berlín.- Rueda de prensa del canciller alemán, Friedrich Merz, tras la reunión virtual de líderes europeos, acompañados por la presidenta de la Comisión Europea, el presidente del Consejo Europeo, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con los jefes de Estados de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar la guerra ruso-ucraniana.

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudirá este miércoles al emblemático Kennedy Center de Washington, desde donde realizará un anuncio.

Beirut.- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSNN) iraní, Ali Larijani, visita el Líbano este miércoles donde está previsto que se reúna con el presidente libanés, Joseph Aoun; el primer ministro, Nawaf Salam; y el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, en medio del plan para desarmar al grupo chií Hizbulá.

Europa (varios países).- Europa sigue bajo los efectos de una potente ola de calor que en el sur del continente viene acompañado con una multiplicación de incendios forestales que han afectado, sobre todo, a España, Portugal, los Balcanes y Grecia.

Berlín.- El conservador Friedrich Merz, cumple 100 días al frente del Gobierno alemán en los que ha priorizado la política exterior, la seguridad y defensa, la lucha contra la migración irregular y el impulso a la economía.

Bogotá.- Los colombianos despiden con un funeral solemne en la Catedral Primada de Bogotá al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido el lunes, dos meses después de resultar gravemente herido en un atentado en Bogotá.

Ciudad de México.- El Gobierno de México da los detalles sobre los 26 reos trasladados a Estados Unidos, todos ellos presuntamente vinculados a organizaciones criminales de tráfico de drogas, quienes se suman a los 29 narcotraficantes enviados en febrero pasado a ese país.

La Paz.- Los candidatos a la Presidencia de Bolivia realizan sus cierres de campaña a cuatro días de las elecciones generales, con las encuestas recientes ubicando a los opositores de derecha Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga en los primeros lugares.

Taitung (Taiwán).- El tifón Podul tocó tierra este miércoles en el condado de Taitung, en la costa este de Taiwán, con vientos sostenidos de más de 150 kilómetros por hora (km/h), equivalentes a un huracán de categoría 2 según la Escala de Saffir-Simpson, informó la Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán.

Santo Domingo.- Un tribunal emite su sentencia contra los imputados en un caso de corrupción administrativa, entre ellos Alexis y Carmen Magalys Medina, hermanos del expresidente de la República Danilo Medina.

Buenos Aires.- Tras el veto del presidente Javier Milei de un reciente aumento de las pensiones, jubilados argentinos vuelven a marchar en Buenos Aires en reclamo de mejores condiciones.

Dekalb (Georgia).- Homenaje al policía que murió el pasado viernes durante un tiroteo en el campus de la Universidad Emory en Atlanta, frente a la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Miami (EE.UU.).- Babcock Ranch, ubicado en la costa oeste de Florida, se presenta como el primer pueblo «a prueba de huracanes» en Estados Unidos, gracias a su ubicación estratégica a 12 metros sobre el nivel del mar, un avanzado sistema de manejo de aguas, paneles solares y una infraestructura diseñada para resistir fuertes vientos.

Lima.- El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) vuelve a enfrentar un pedido de prisión preventiva por parte de la Fiscalía que lo acusa de cohecho por obras durante su gestión como gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014).

Montevideo.- La Secretaría de Derechos Humanos presenta su informe ‘Estado de situación sobre el ejercicio de los derechos de las personas migrantes LGBTQI+ en Uruguay’.

Ciudad de Vaticano.- Se celebra la tradicional audiencia de los miércoles del papa León XIV.

Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a julio de 2025, después de que en junio se registrase una inflación interanual del 39,4 %.

Bogotá.- De niño, moldeaba la masa de las arepas en los desayunos familiares y jugaba con la arcilla de su abuelo albañil. Hoy, el artista colombiano Edgar Humberto Álvarez solo necesita cinco minutos y un trozo de plastilina para esculpir personajes que conmueven en redes y que, como contó a EFE, buscan despertar empatía y tender puentes donde muchos levantan muros.

San Juan.- Un grupo de voluntarios locales y extranjeros limpian el exceso de sargazo en algunas playas de Puerto Rico ante el peligro de que estas algas sigan provocando la muerte de animales marinos y afectando el medioambiente.

Nueva Delhi.- Una orden del Supremo indio para encerrar a todos los perros callejeros de Nueva Delhi divide a esta nación que venera a sus animales, y amenaza con poner fin a décadas de leyes proteccionistas en el país con la mayor población de perros callejeros del mundo y un tercio del total global de las muertes por rabia.

Victoria (Australia).- Una ballena de dos metros de longitud, con dientes afilados, ojos del tamaño de pelotas de tenis y que vivió en las costas de Australia hace unos 25 millones de años, es la última especie descubierta por científicos del país austral.

San José.- La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua conmemora su 45 aniversario con un acto que será encabezado por los esposos y copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Srinagar (India).- La seguridad en la región de la Cachemira india se ha redoblado de cara a la celebración del Día de la Independencia el próximo 15 de agosto.

Asunción.- Continúa la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025 en Paraguay, que se disputará hasta el próximo 23 de agosto.

