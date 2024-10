Miércoles, 2 de octubre de 2024 (07.30 GMT)

Bangkok/Madrid, 2 oct (EFE).-

Jerusalén/Beirut/Teherán.- Israel e Irán se han vuelto a lanzar este miércoles fuertes amenazas mutuas de represalia tras el ataque iraní de ayer con más de 200 misiles balísticos contra Israel, lo que eleva la tensión en Oriente Medio y hace temer una escalada del conflicto y su regionalización.

Gaza.- Mientras se recrudece la tensión entre Israel e Irán, continúa el conflicto en otros frentes: Israel ha bombardeado este miércoles una escuela en la franja de Gaza y el barrio de Dahye en Beirut.

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión de emergencia por la situación en Oriente Medio.

Copenhague.- La Policía danesa investiga dos explosiones registradas en el norte de Copenhague, cerca de la embajada de Israel, en las que no se han producido víctimas.

Bruselas.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se reúnen por primera vez en Bruselas este miércoles, tras el deseo expresado por el mandatario británico de reiniciar la relación de Londres con el club comunitario.

Berlín.- El canciller alemán, Olaf Scholz, se reúne con el presidente francés, Emmanuel Macron, en un contexto de tensión internacional, tras la incursión terrestre de Israel en el sur del Líbano y el ataque de Irán con misiles contra Israel.

Leópolis.- En medio de la incertidumbre sobre el futuro del apoyo de los aliados, Ucrania sigue dando prioridad a la expansión de su producción nacional de defensa, ya que uno de cada dos cartuchos disparados en el frente se fabrica en el país y se espera ensamblar hasta 1,5 millones de drones hasta finales de año (texto).

Waterloo (Bélgica).- Los diputados del grupo parlamentario de Junts se reúnen con Carles Puigdemont para preparar las líneas estratégicas de la agenda política y el Debate Político General, que se celebrará la semana siguiente en el Parlament de Cataluña.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece su primera conferencia diaria en la que delineará sus primeras acciones de gobierno y perfilará qué tanto se desmarcará del estilo de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Londres.- El congreso anual del Partido Conservador británico concluye este miércoles con la intervención de los cuatro aspirantes al liderazgo de la formación, Kemi Badenoch, James Cleverly, Robert Jenrick y Tom Tugendhat, de los cuales saldrán los dos que se disputarán el puesto en unas primarias entre los militantes a finales de octubre.

Estrasburgo (Francia).- La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se pronuncia, al término de un debate, sobre una resolución dedicada al caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y a las consecuencias para los derechos humanos del proceso judicial del que fue objeto por Estados Unidos y de los años que tuvo que pasar detenido en el Reino Unido.

Bruselas.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se reúnen en Bruselas.

Asheville (EE.UU.) – El presidente estadounidense, Joe Biden, y la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, viajan respectivamente a las Carolinas y Georgia para evaluar sobre el terreno el daño del huracán Helene, que ha matado a más de 130 personas en Estados Unidos.

Lima.- El Congreso de Perú interpela a los ministros del Ambiente, Juan Carlos Castro, y del Interior, Juan José Santiváñez, por los incendios forestales y por la inseguridad ciudadana, respectivamente.

Baltimore (EE.UU.).- El mantenimiento de la huelga de estibadores en los principales puertos del este de Estados Unidos y del Golfo de México amenaza con dañar de forma significativa la economía estadounidense, con un impacto que podría llegar a los 4.500 millones de dólares diarios.

Berlín.- El presidente francés, Emmanuel Macron, interviene en el segundo Diálogo Global de Berlín sobre el papel de Europa en un futuro multipolar.

Tamsui (Taiwán).- El tifón Krathon se aproxima lentamente a Taiwán, en donde las autoridades han decidido suspender las actividades administrativas y escolares debido al avance de la tormenta, que podría dejar fuertes vientos y lluvias durante el día.

Bangkok.- La policía de Tailandia ha detenido y acusado este miércoles de cuatro delitos al conductor del autobús escolar que sufrió la víspera un incendio a las afueras de Bangkok en el que murieron una veintena de niños y tres profesores.

Gyeryong (Corea del Sur) .- El Ejército de Corea del Sur inauguró hoy miércoles la feria KADEX, una de las mayores del sector de defensa en Asia, en un momento marcado por la pujanza exterior de los contratistas surcoreanos y la creciente incertidumbre regional y global.

Ciudad de México.- Mexicanos recuerdan la matanza de 1968 y protestan contra la militarización del nuevo Gobierno de Sheinbaum.

Sao Paulo.- Segunda edición del Foro Latinoamericano de Economía Verde, organizado por la Agencia EFE, y que reúne a autoridades, expertos, representantes empresariales y de la sociedad civil, para debatir en torno a los retos de la transición energética y la sostenibilidad.

San Salvador.- Autoridades de la estatal Universidad de El Salvador (UES) inauguran este miércoles las instalaciones de un laboratorio de Geociencia y Georrecursos para uso didáctico y de investigación.

Caracas.- El chavismo impulsa un diálogo político en Venezuela para reformar la legislación electoral de cara a los comicios regionales de 2025, mientras la oposición mayoritaria reafirma su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial dio la reelección a Nicolás Maduro.

Montevideo.- La asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos rinde un homenaje a Luis Eduardo Arigón Castel, desparecido durante la dictadura de ese país y cuyos restos óseos fueron hallados el pasado 30 de julio en un batallón militar de Montevideo.

Buenos Aires.- Profesores y alumnos de universidades públicas de Argentina, con el respaldo de otros sectores, se vuelvan a las calles para protestar contra la intención de Javier Milei de vetar una ley recientemente aprobada que garantiza mayor financiación a la educación universitaria, en jaque por el severo ajuste aplicado por el Gobierno.

Quito.- El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, encabeza una marcha para inscribirse como candidato presidencial de Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena de Ecuador.

Bogotá.- Colombia lleva a cabo un simulacro nacional de respuesta a emergencias, un ejercicio anual que busca fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres.

Bogotá.- María Rada se define, a sus 26 años, como «nini», ni estudia ni trabaja, no porque no quiera sino porque, procedente de un barrio bajo de la periferia de Bogotá, todas las puertas se le han cerrado, pero no cesa en buscar salidas en un contexto donde la informalidad, la precariedad e incluso el conflicto y la delincuencia son las más sencillas.

Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco celebra la misa de apertura de la segunda sesión del Sínodo de los Obispos, prevista del 2 al 27 de octubre en el Vaticano.

Busan (Corea del Sur).- Arranca la vigésimo novena edición del Festival Internacional de Cine de Busan (hasta el 11 de octubre). Centro de Convenciones BEXCO.

Nueva Delhi.- La India celebra el 155 aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi.

Lisboa.- Previa de color con aficionados del Atleti en Lisboa.

Lisboa.- Zona Mixta Atleti.

Lille.- Rueda de prensa del Real Madrid postpartido.

