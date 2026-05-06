Miércoles, 6 de mayo de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 6 may (EFE).-

Washington.- Horas antes del anuncio de Trump, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que «terminó» la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero, y se abrió una nueva fase con una operación «defensiva» destinada a facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz.

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Pekín.- El canciller chino, Wang Yi, dijo este miércoles en Pekín a su colega iraní, Abás Araqchí, que la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán es «ilegítima», durante la primera visita del ministro persa a China desde el comienzo del conflicto el pasado febrero.

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Londres.- El Reino Unido celebra el jueves unas elecciones para renovar los parlamentos de Escocia y Gales y buena parte de los municipios de Inglaterra unos comicios que se prevén muy difíciles para el laborismo en el poder en Londres y pondrán a prueba la capacidad del primer ministro Keir Starmer para seguir al frente del Gobierno.

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Escocia.- El ministro principal de Escocia, John Swinney, afirma que una mayoría del Partido Nacional Escocés (SNP) en las elecciones del jueves debería traducirse en un nuevo referéndum de independencia y en que el Gobierno británico tendrá que respetar “la voluntad democrática” de los escoceses.

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Los Ángeles (EE.UU.).- El presidente de Argentina, Javier Milei, vuelve a EE.UU. para participar en la Conferencia Global del Instituto Milken, que reúne a referentes del ámbito financiero, tecnológico y de las políticas públicas para debatir sobre los principales desafíos globales.

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Pacífico.-. Estados Unidos llevó a cabo este martes un ataque cinético contra una operación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental, en el que murieron tres personas.

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Lima.- El ultraderechista Rafael López Aliaga lidera una nueva protesta contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú tras denunciar sin pruebas concretas un fraude en su contra al haber quedado fuera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que con el 98% escrutado da paso a segunda vuelta a la conservadora Keiko Fujimori y al izquierdista Roberto Sánchez

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Ciudad de Panamá.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, inicia este miércoles en Panamá un viaje de cuatro días a Centroamérica que lo llevará también a Costa Rica, donde asistirá el viernes a la toma de posesión de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández.

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Madrid/Las Palmas/Tenerife(España).- España se prepara para acoger en Canarias el crucero a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con quien coordina los protocolos para lidiar con los contagios de hantavirus a bordo.

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Ciudad de Panamá.- El reclamo de justicia y del cumplimiento de los compromisos del Estado con las víctimas de la dictadura militar (1968–1989) ha cobrado una renovada fuerza en Panamá, en medio de denuncias de impunidad, retrasos en las reparaciones y una propuesta de ley que busca garantizar el reconocimiento a estas.

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La Habana.- La captura por parte de tropas estadounidenses del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emerge como un parteaguas en las relaciones bilaterales entre Caracas y La Habana, que han pasado de estrechos aliados políticos y económicos a mantener una distancia plagada de silencios e incógnitas.

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Ginebra.- La embajadora del Líbano ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Caroline Ziadeh, habla sobre la situación en su país en el contexto del conflicto con Israel.

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Washington.- El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aborda la situación de los presos políticos en Venezuela.

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Bruselas.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debate la regularización de migrantes en España.

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Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Bruselas.- Se celebra la sesión plenaria del Comité de Regiones de la UE.

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Alcalá de Henares (Madrid).- El rey de España, Felipe VI, entrega la X edición del Premio de Derechos Humanos Rey de España al Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile (MMDH).

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Bruselas.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne en Bruselas con la comisaria Europea de Competencia, Teresa Ribera.

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Bruselas.- La presidenta de Extremadura, María Guardiola, presenta un informe en el Comité de Regiones de la UE sobre los fondos europeos de desarrollo regional y de cohesión para el próximo marco presupuestario europeo.

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Bruselas.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo vota el informe sobre su misión a la central nuclear de Almaraz (España).

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Bruselas.- Declaraciones del eurodiputado español Vicent Marzà sobre la petición presentada ante el Parlamento Europeo por el PP valenciano sobre las menores tuteladas que sufrieron abusos sexuales en la Comunidad Valenciana.

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Berlín.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, participa en una conferencia de la Fundación Konrad-Adenauer sobre el papel de Alemania en la política internacional.

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Düsseldorf (Alemania).- El canciller alemán Friedrich Merz asiste al Día de los Empresarios de Renania del Norte-Westfalia.

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Asia (varios países).- Las principales bolsas de Asia arrancaron este miércoles con pronunciadas subidas, tras la decisión por parte de Estados Unidos de pausar el operativo militar para escoltar buques en el estrecho de Ormuz para buscar acuerdos con Irán.

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Berlín.- Se celebra en Berlín el Congreso Europeo de Policía (EPC).

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Seúl.- Surcoreanos se manifiestan frente a la embajada de Estados Unidos en Seúl por la guerra en Oriente Medio y los civiles fallecidos durante los ataques.

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Ciudad de Panamá.- La infanta Elena se encuentra este miércoles en Panamá, donde visitará un proyecto con madres adolescentes como parte de sus funciones como directora de Proyectos de Fundación Mapfre.

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Pekín.- El ministro de Exteriores de Bangladés, Khalilur Rahman, realiza una visita oficial a China.

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Ciudad de Guatemala.- El ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Sáenz Ramos, asegura en una entrevista con EFE que el Ejército del país centroamericano atraviesa un proceso de transformación orientado a profesionalizar la institución y, fundamentalmente, evitar la infiltración del crimen organizado en sus filas.

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Ciudad del Vaticano.- Se celebra la audiencia del papa de los miércoles.

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Tegucigalpa.- La representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en Honduras, Kathryn Lo, advierte en entrevista con EFE del impacto del desplazamiento interno forzado, un fenómeno reconocido desde 2013 y que ha obligado a 423.845 personas a abandonar sus hogares por la violencia de grupos armados, pandillas o maras.

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Madrid.- La relatora de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, visita el Guernica de Pablo Picasso en el Museo Reina Sofía y atiende a los medios.

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Ciudad de México.- La organización Artículo 19 presenta su informe anual ‘Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia’ donde da un panorama actual del periodismo en América Latina con énfasis en México y Centroamérica.

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Buenos Aires.- Los profesionales de la salud de Venezuela que migraron a Argentina en los últimos años han logrado integrarse al sistema sanitario de su nuevo país, en muchos casos cubriendo cargos vacantes en provincias alejadas de la capital, con roles determinantes en la atención primaria de hospitales públicos.

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Londres. La Tropa Real de Artillería disparará una salva real de 41 cañonazos en Hyde Park con motivo del 3er aniversario de la coronación del rey.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Entrevista a Alberto Guerra sobre ‘M.I.A’., un thriller sobre narcotráfico en los Cayos de Florida que explora la cultura latina en EE.UU., en el que el actor defiende la necesidad de ampliar la representación: “Tenemos que seguir peleando para que nuestras historias, identidad y discursos tengan más espacio, más allá de quién los cuente”.

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Bogotá.- La cineasta colombiana Catalina Santamaría habla en una entrevista con EFE sobre ‘Squatters’, un documental sobre el fenómeno de los okupas en Nueva York, donde la escasa oferta de vivienda digna llevó a un gran número de extranjeros sin techo a apropiarse de edificios abandonados para convertirlos en sus hogares.

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Asunción.- Con la proyección de la cinta ‘Narciso’ se inicia el Primer Festival de Cine Iberoamericano de Asunción, un evento que cuenta con el auspicio de la Cooperación Española.

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Nueva York (EE.UU.).- La exposición inmersiva Motion Picture House, basada en el universo visual y sonoro de la era Kid A Mnesia de Radiohead, recorrerá desde 2026 varias ciudades de Norteamérica con una instalación audiovisual de 75 minutos creada por Thom Yorke y Stanley Donwood.

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Praga.- Inauguración de la exposición de Wolfgang Beltracchi.

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Los Ángeles (EE.UU.).- El cantante y compositor estadounidense Josh Groban recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

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Estrasburgo.- Entrenamiento del Rayo Vallecano previo a su partido de mañana contra el Estrasburgo, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Liga Conferencia.

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Estrasburgo.- Rueda de prensa del Rayo Vallecano, previa a su partido de mañana contra el Estrasburgo, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Liga Conferencia.

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Atenas.- El Valencia Basket visita este miércoles la cancha del Panathinaikos en Atenas y lo hace obligado a ganar para seguir vivo en la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga que protagonizan y que tiene como premio un puesto en la próxima fase final. (Vídeo)(Foto)

cdp/aca/EFE

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