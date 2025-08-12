Miércoles 13 de agosto de 2025 (19.30 GMT)

7 minutos

Madrid, 12 ago (EFE).-

Berlín.- Rueda de prensa del canciller alemán, Friedrich Merz, tras la reunión virtual de líderes europeos, acompañados por la presidenta de la Comisión Europea, el presidente del Consejo Europeo, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con los jefes de Estados de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar la guerra ruso-ucraniana.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- Los colombianos despiden con un funeral solemne en la Catedral Primada de Bogotá al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido el lunes, dos meses después de resultar gravemente herido en un atentado en Bogotá.

(foto)(vídeo)

La Paz.- Los candidatos a la Presidencia de Bolivia realizan sus cierres de campaña a cuatro días de las elecciones generales, con las encuestas recientes ubicando a los opositores de derecha Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga en los primeros lugares.

(foto)(video)

Beirut.- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSNN) iraní, Ali Larijani, visita el Líbano este miércoles donde está previsto que se reúna con el presidente libanés, Joseph Aoun; el primer ministro, Nawaf Salam; y el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, en medio del plan para desarmar al grupo chií Hizbulá.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe presenta ante el Tribunal Superior de Bogotá la apelación a la sentencia de 12 años de cárcel que le impuso la Justicia de primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- Audiencia sobre el nuevo juicio por agresión sexual en tercer grado que afrontará Harvey Weinstein en Nueva York. Tras haber sido declarado nulo hace tres semanas, esta vista podría dar lugar a una nueva fecha para el proceso.

(foto)

Lima .- El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) vuelve a enfrentar un pedido de prisión preventiva por parte de la Fiscalía que lo acusa de cohecho por obras durante su gestión como gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014).

(foto)(vídeo)

Santo Domingo.- Un tribunal emite su sentencia contra los imputados en un caso de corrupción administrativa, entre ellos Alexis y Carmen Magalys Medina, hermanos del expresidente de la República Danilo Medina.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- Tras el veto del presidente Javier Milei de un reciente aumento de las pensiones, jubilados argentinos vuelven a marchar en Buenos Aires en reclamo de mejores condiciones.

(foto)(video)

Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a julio de 2025, después de que en junio se registrase una inflación interanual del 39,4 %.

(foto)(video)

París.- Sigue la ola de calor en Francia por sexto día, con especial afectación para los trabajadores expuestos al sol. El episodio, que empezó el viernes y que afecta casi todo el país, salvo el noroeste, se alargará hasta el final de la semana. La capital, París, se encuentra en alerta naranja -una menos del nivel máximo-.

(foto)(vídeo)

Fráncfort (Alemania).- Seguimiento de la ola de calor en Alemania.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- La ministra de Transición Energética de Francia, Agnès Pannier-Runacher, ofrece una rueda de prensa sobre los avances de las negociaciones para reducir la contaminación de plásticas, en la víspera del plazo para que éstas concluyan.

(foto)

Ciudad de Vaticano.- Se celebra la tradicional audiencia de los miércoles del papa León XIV.

(vídeo)(foto)

San José. – La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua conmemora su 45 aniversario con un acto que será encabezado por los esposos y copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

(texto)(video)

Montevideo.- La Secretaría de Derechos Humanos presenta su informe ‘Estado de situación sobre el ejercicio de los derechos de las personas migrantes LGBTQI+ en Uruguay’.

(foto)(video)

Miami (EEUU).- Babcock Ranch, ubicado en la costa oeste de Florida, se presenta como el primer pueblo «a prueba de huracanes» en Estados Unidos, gracias a su ubicación estratégica a 12 metros sobre el nivel del mar, un avanzado sistema de manejo de aguas, paneles solares y una infraestructura diseñada para resistir fuertes vientos.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- De niño, moldeaba la masa de las arepas en los desayunos familiares y jugaba con la arcilla de su abuelo albañil. Hoy, el artista colombiano Edgar Humberto Álvarez solo necesita cinco minutos y un trozo de plastilina para esculpir personajes que conmueven en redes y que, como contó a EFE, buscan despertar empatía y tender puentes donde muchos levantan muros.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México – El escritor mexicano Guillermo Arriaga habla con EFE tras su última novela ‘El hombre’, en la que narra las historias de personajes indígenas del norte de México en su cruce con los primeros empresarios estadounidenses hasta llegar a Donald Trump quien gobierna gracias a unos votantes que no «cree que estén equivocados, sino que el sistema les ha fallado».

(foto)

Asunción.- Continúa la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025 en Paraguay, que se disputará hasta el próximo 23 de agosto.

(foto)(vídeo)

Río de Janeiro.- El Flamengo recibe al también brasileño Internacional en partido de ida por octavos de final de la Copa Libertadores.

(foto)

Asunción.- Cerro Porteño de Paraguay recibe en Asunción a Estudiantes de la Plata de Argentina en un partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

(foto)

Lima.- Previa al partido de octavos de final de la Copa Libertadores entre el Universitario de Deportes y el Palmeiras.

(foto)

Lima.- Alianza Lima recibe a la Universidad Católica de Quito en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

(foto)

La Paz.- Crónica del partido de ida entre el Bolívar de La Paz y el Cienciano de Perú, en la fase de octavos de final de la Copa Sudamericana.

(foto)

Tegucigalpa.- Previa del juego entre el Motagua, de Honduras, y el Cartaginés, de Costa Rica, de la Copa Centroamericana 2025 de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

(foto)

Ciudad de Panamá.- Sporting San Miguelito de Panamá y Diriangén FC de Nicaragua se enfrentarán en un duelo determinante por la segunda jornada del Grupo B en la Copa Centroamericana de Clubes 2025, con el objetivo de sumar puntos clave en su camino hacia la clasificación.

(foto)

San Salvador.- El equipo salvadoreño Alianza se enfrenta este miércoles al Managua de Nicaragua en el Grupo A de la Copa Centroamericana de la Concacaf, que reúne a 20 clubes de la región participantes.

(foto)

Ciudad de Guatemala.- El Municipal de Guatemala recibe al Real España de Honduras en un partido donde el club local está obligado a ganar para mantener sus aspiraciones con vida para acceder a la siguiente fase de la Copa Centroamericana de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf).

(foto)

rci

ftv/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.