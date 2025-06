Miércoles 18 de junio de 2025 (22.00 GMT)

Jerusalén/Teherán – Los ataques entre Irán e Israel continúan sin que se vea una opción de cese el fuego en el horizonte, mientras la población en las grandes ciudades de los dos países se habitúan a las explosiones y bombardeos.

Jerusalén – Los muertos se acumulan en la Franja de Gaza, donde decenas de palestinos han perdido la vida en los últimos días en incidentes cerca de puntos de distribución de ayuda humanitaria, mientras las autoridades de Israel ponen el foco en su ofensiva contra Irán.

Ginebra.- La Comisión Internacional Independiente de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados presenta a la prensa las conclusiones del informe que ha elevado al Consejo de Derechos Humanos.

San Petersburgo (Rusia).- El presidente ruso, Vladímir Putin, repasa la actualidad, con especial énfasis en la guerra en Ucrania, durante una entrevista a las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE.

Buenos Aires.- Sindicatos y organizaciones sociales se movilizan este miércoles en Buenos Aires en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández, un día después de que comenzara a cumplir en su domicilio una condena de seis años de prisión por corrupción.

Naciones Unidas.- El nuevo enviado especial de la ONU contra la islamofobia, Miguel Ángel Moratinos, que el próximo sábado hará su puesta de largo en Estambul en una cumbre ministerial de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) entiende su cargo como una herramienta contra lo que llama «la demonización del islam», según dice en una entrevista con EFE.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, da en su conferencia diaria los detalles de su participación en el G7 en Canadá, y de la cancelación de la reunión con el presidente de EE.UU. Donald Trump, en medio de la tensión bilateral por temas comerciales, de migración y arancelarios.

Ciudad de México.- México se prepara para recibir a Erick, el primer huracán de la temporada 2025, que se prevé toque tierra como categoría 2 entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves en el sur de Guerrero, golpeado por los huracanes Otis (2023) y John (2024).

Nueva York.- La Frick Collection de Nueva York presenta la muestra «Las cartas de amor de Vermeer’, que reúne por primera vez tres cuadros del maestro holandés que retratan a mujeres de diferentes clases sociales absortas en misteriosas cartas: ‘Mistress and Maid’, ‘Love Letter’ ‘Woman Writing a Letter, with Her Maid’.

Madrid.- Los reyes de España presiden la gala de entrega de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo 2025 que en su 42 edición han reconocido la lucha por la libertad de prensa en Nicaragua (La Prensa) y Venezuela o la mirada a los desprotegidos en Brasil (Fabio Alarico Teixeira), entre otros.

Berlín.- Las ONG United4Rescue, Sea-Watch, Sea-Eye, SOS Humanity ofrecen una rueda de prensa sobre diez años de salvamento marítimo de organizaciones civiles en el Mediterráneo central.

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, ofrece una rueda de prensa junto con el primer ministro del Estado federado de Sajonia, Michael Kretschmer, tras la reunión con todos los jefes de los ‘Länder’ germanos.

Zagreb.- El primer ministro de India, Narendra Modi, se reúne con el presidente de Croacia, Zoran Milanovic, y el primer ministro, Andrej Plenkovic, en el marco de una visita destinada a promover las relaciones bilaterales entre dos países amigos.

Berlín.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, recibe a su homólogo jordano, Ayman al Safadi.

Ascot (R.Unido).- Segundo día de Royal Ascot, la célebre competición de carreras de caballos de máxima calidad donde se fusionan el deporte, la moda y la alta sociedad británica.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV celebra la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

Caracas.- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos convoca a una manifestación para rechazar lo que considera una «escalada de detenciones arbitrarias» en el país caribeño.

Washington.- La Reserva Federal estadounidense da a conocer la decisión de los miembros de su Comité Federal de Mercado Abierto sobre posibles subidas o bajadas de los tipos de interés al término de su sexta reunión del año.

Montevideo.- La chef Ximena Torres y la psicopedagoga Candela Velazco hablan con EFE sobre el libro ‘Emoción en la cocina’, que este año competirá en la categoría Salud Mental de los Gourmand Cookbooks Awards y que fue pensado para que los niños puedan transmitir a los adultos sus emociones y problemas.

La Habana.- Más sanciones, cero comunicación y nula coordinación. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba Carlos Fernández de Cossío describe en una entrevista con EFE la actual relación de su país con Estados Unidos y asegura que «cualquier alternativa» a este panorama sería aparentemente «mejor».

Kanchanaburi (Tailandia).- Un tribunal tailandés celebra una vista sobre el caso del español Frank Cuesta, acusado de tráfico de animales.

San Juan.- La Federación de Béisbol de Puerto Rico presenta al director técnico de la selección caribeña en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

