Microsoft registra mejores resultados trimestrales de lo esperado

afp_tickers

Microsoft registró mejores resultados de lo previsto para el primer trimestre de su ejercicio fiscal, lo que demuestra la constante e insaciable demanda de sus clientes por la informática a distancia (nube) y la inteligencia artificial (IA).

La ganancia neta alcanzó los 27.700 millones de dólares, un 12% más que el año anterior. Por acción, el indicador más seguido por Wall Street, se situó en 3,72 dólares, ligeramente por encima de los 3,67 dólares previstos por los analistas, según el consenso de FactSet.

