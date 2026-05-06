Milán escala un 2,35 % a la espera de un acuerdo de paz entre Irán y Trump

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Roma, 6 may (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles al alza y su índice selectivo FTSE MIB escaló un 2,35 %, hasta situarse en los 49.696,75 puntos, niveles que no alcanzaba desde marzo del año 2000, animada por los vientos de paz en la negociación entre Irán y Estados Unidos.

Por su parte el índice general FTSE Italia All-Share creció un 2,40 %, hasta los 52.243,55 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos casi 734 millones de acciones por un valor de 6.521 millones de euros (unos 7.577 millones de dólares al cambio).

Como cada día, los accionistas del principal parqué italiano siguieron con atención las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra, mientras la República Islámica estudia la última propuesta de pacto lanzada por Donald Trump.

Entre los beneficios destacaron las loterías Lottomatica, que ganó un 12,71 %, la fabricante de audífonos Amplifon (12,40 %), la cementera Buzzi (5,75 %), el gigante de la defensa Leonardo (5,3 %) o el coloso del motor Stellantis (4,92 %).

Por el contrario, solo cinco compañías del selectivo cerraron en rojo, casi todas del sector petrolífero, tan sensible a la crisis iraní y al cierre del estrecho de Ormuz.

Las petroleras Eni y Saipem perdieron un 4,15 % y un 1,29 %, respectivamente; la fabricante de tubos de acero para esta industria Tenaris cedió un 1,99 %, la gasista Snam un 0,09 % y Stmicroelectronics un 0,54 %. EFE

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