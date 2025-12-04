Milei designa a nuevos jefes de las Fuerzas Armadas de Argentina

Buenos Aires, 3 dic (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, designó este miércoles nuevos jefes en las Fuerzas Armadas del país suramericano, cuyo ministro de Defensa será un militar a partir del 10 de diciembre, informaron fuentes oficiales.

Milei dispuso que el nuevo jefe del Ejército sea Oscar Zarich, quien reemplazará en ese cargo a Carlos Presti, designado por el jefe de Estado para comandar la cartera de Defensa.

El mandatario también designó a Juan Carlos Romay como jefe de la Armada en reemplazo de Carlos María Allievi y nombró a Marcelo Dalle Nogare como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en sustitución de Xavier Julián Isaac.

Asimismo, Milei ratificó a Gustavo Valverde como jefe de la Fuerza Aérea.

Las designaciones fueron comunicadas a través de redes sociales por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por el propio Presti.

El pasado 22 de noviembre Milei designó a Presti como nuevo ministro de Defensa en reemplazo de Luis Petri, quien asumirá una banca en la Cámara de Diputados de Argentina el próximo 10 de diciembre.

Presti será el primer ministro de Defensa militar desde el regreso de Argentina a la democracia, en 1983. EFE

nk/nvm