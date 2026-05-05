Milei vuelve a Estados Unidos para participar de la Conferencia Anual del Instituto Milken

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Buenos Aires, 5 may (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, despegó este martes con rumbo a Estados Unidos para participar en la Conferencia Global del Instituto Milken en la ciudad de Los Ángeles, en una breve visita que incluirá reuniones con empresarios y su exposición en el foro.

El mandatario partió el martes alrededor de las 12:00 hora local (15:00 GMT) y llegará a Los Ángeles en la madrugada del miércoles, en su viaje número 17 a territorio estadounidense desde su llegada al Ejecutivo de Argentina, en diciembre de 2023.

En la agenda presidencial hay una reunión con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken, tras lo cual participará de un encuentro reducido con empresarios.

Posteriormente, Milei disertará a las 21:00 GMT ante la 29ª edición de la conferencia, un evento que reúne a referentes del ámbito financiero, tecnológico y de las políticas públicas para debatir sobre los principales desafíos globales.

Tras su intervención, el jefe de Estado emprenderá el regreso a Argentina ese mismo miércoles por la noche, con llegada prevista a Buenos Aires el jueves a las 13:30 hora local (16:30 GMT).

Será la segunda participación de Milei en este foro, en el que ya expuso en 2024, en línea con su estrategia de reforzar vínculos con inversores y actores económicos internacionales, especialmente en Estados Unidos, uno de los destinos más frecuentes de su agenda exterior.

Milei visitó el último jueves el portaaviones nuclear USS Nimitz, de la Marina de Estados Unidos, en el marco de un ejercicio militar conjunto entre ambos países que tuvo lugar esta semana en aguas argentinas. EFE

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