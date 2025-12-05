Miles de escolares alemanes protestan para oponerse al regreso del servicio militar

Berlín, 5 dic (EFE).- Miles de escolares se manifestaron este viernes en 90 ciudades alemanes en contra de una ley que implica el regreso del servicio militar que, aunque será de carácter voluntario, tendrá una serie de elementos obligatorios como el deber de contestar un cuestionario o el presentarse a un examen para evaluar la actitud.

«No queremos ser carne de cañón», era el lema de las manifestaciones que empezaron en algunas ciudades a las 10 de la mañana, con lo que participantes abandonaron las clases en sus respectivos colegios para sumarse a lo que se ha llamado una «huelga escolar».

En Kiel (norte de Alemania) cerca de 1.000 alumnos se unieron a la protesta, en Friburgo (suroeste del país) fueron alrededor de 600 y en Berlín la cifra de participantes alcanzó los 3.000, según datos de la policía.

Para la tarde, estaba anunciada otra manifestación en Berlín con 2.000 participantes.

La cámara baja del Parlamento (Bundestag) aprobó este viernes la ley que indica que todos los hombres y mujeres mayores de 18 años recibirán a comienzos de 2026 un formulario mediante el cual se evaluará su motivación y su aptitud para el servicio.

La contestación del formulario es obligatoria para los hombres y voluntaria para las mujeres. Para hombres nacidos a partir del 1 de enero de 2008, el examen médico será también obligatorio.

La ley contempla una remuneración de al menos 2.600 euros brutos mensuales para reclutas. Si se presta el servicio durante al menos un año se agregará una ayuda para sacar la licencia de conducir como incentivos para que jóvenes opten por prestar el servicio.

La duración del servicio será por lo menos de seis meses y cada persona puede prolongarlo el tiempo que le parezca conveniente. EFE

