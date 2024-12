Miles de personas protestan en Novi Sad por el derrumbe que causó 15 muertes hace un mes

Belgrado, 1 dic (EFE).- Armados con pincel y tarros de pintura roja, miles de personas se congregaron este domingo delante de la estación de trenes de la ciudad serbia de Novi Sad, siniestrada hace un mes, para honrar a las 15 víctimas y exigir el esclarecimiento de las causas del grave accidente.

Desde allí marcharon hacia la Plaza de la Libertad, en centro de esta ciudad situada a 70 kilómetros al norte de Belgrado, para protestar por lo sucedido, que entre otros atribuyen indirectamente a la corrupción, y exigir responsabilidades políticas y penales.

La marcha se detuvo en silencio quince veces, una por cada una de las personas que perdió la vida el 1 de noviembre pasado, al derrumbarse el techo de la estación recién renovada, informó la agencia Beta.

En su camino, muchos manifestantes imprimieron en el pavimento y en muros las huellas de sus manos en color rojo, con la pintura que llevaban consigo para llenar de ella la Plaza de la Libertad, simbolizando así la sangre derramada.

«Esta sangre no estaría aquí si todo se hubiese hecho según la ley», «Ha pasado un mes, ¿dónde está la justicia?», «La corrupción gobierna, y el pueblo sufre», «Sin responsabilidad, no hay seguridad», «La injusticia nunca gobierna para siempre», son algunos de los lemas que se leían en sus pancartas.

Los manifestantes, entre ellos miembros y seguidores de los partidos de la oposición, exigen que se hagan públicos todos los contratos y documentos relacionados con la construcción y renovación de la estación de trenes.

Además, piden la dimisión del alcalde de Novvi Sad, Milan Duric, contra quien todos los partidos de la oposición presentan una moción de censura en la Asamblea municipal. que se prevé sea votada el próximo martes.

La estación siniestrada, construida en 1964, fue remodelada recientemente y reabierta al público el pasado julio.

El consorcio de empresas estatales chinas encargado de la obras indicó que la estructura derrumbada no había sido objeto de ninguna intervención.

No obstante, algunos expertos consideran que aunque no se restaurase el voladizo caído, no se puede descartar que las obras haya causado alteraciones en algunos elementos estructurales del edificio que pudieron haber desencadenado el derrumbe de esa estructura. EFE

