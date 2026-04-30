Miles de suecos y la realeza europea homenajean a Carlos XVI Gustavo por su 80 cumpleaños

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Copenhague, 30 abr (EFE).- Miles de ciudadanos, representantes de la Suecia oficial y de la realeza europea homenajearon este jueves en Estocolmo al rey Carlos XVI Gustavo con motivo de su 80 cumpleaños.

El programa se abrió con un servicio religioso en la capilla del Palacio Real, oficiado por el capellán mayor Johan Dalman, en el que el monarca estuvo acompañado por la reina Silvia, sus tres hijos y sus nueve nietos, además del primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y otras autoridades.

Los festejos se trasladaron luego al patio interior del palacio, en el que ante cientos de ciudadanos, Carlos XVI Gustavo -flanqueado por sus hijos mayores, el príncipe Carlos Felipe y la princesa heredera Victoria, de uniforme como su padre- presidió un desfile militar y recibió más tarde ofrendas florales de decenas de niños.

Algunos de los invitados reales como los reyes Federico X y Mary de Dinamarca, la reina emérita danesa Margarita II y los reyes Harald V y Sonia de Noruega acudieron al exterior del palacio.

Se espera que el resto de miembros de la realeza incluidos en la lista -entre ellos, la reina emérita Sofía de España- se unan más tarde al programa oficial.

Carlos XVI Gustavo y el resto de la familia real, junto con otras autoridades suecas y extranjeras, se trasladaron luego a la conocida como «Cuesta del león», un sistema de rampas que lleva a la entrada norte de palacio, desde donde presenciaron un espectáculo del Ejército del Aire y un concierto.

Seis coros de toda Suecia interpretaron varios temas en honor al monarca, que se mostró agradecido al final del acto.

«Todos los que estáis aquí sois Estocolmo, pero todos juntos formamos Suecia», afirmó Carlos XVI Gustavo ante miles de personas congregadas en el exterior de palacio en un día soleado y primaveral.

Está previsto que el ayuntamiento de Estocolmo acoja un almuerzo a las 14.00 hora local (12.00 GMT).

Una cena de gala en el Palacio Real a las 19.30 hora local (17.30 GMT), con 440 invitados, cerrará el programa oficial.

Carl Gustaf Folke Hubertus nació en 1946, el menor de cinco hermanos y el único varón del entonces príncipe Gustavo Adolfo y la princesa Sibila.

El fallecimiento nueve meses después de su padre, lo convirtió en príncipe heredero, aunque la longevidad de su abuelo, Gustavo VI Adolfo, permitió que no subiese al trono hasta 1973.

Para entonces ya mantenía un noviazgo con Silvia Sommerlath, una azafata alemana crecida en Brasil que había conocido en los Juegos Olímpicos de Múnich, con quien se casó cuatro años más tarde y con la que ha tenido tres hijos: Victoria, la heredera, Carlos Felipe y Magdalena.

En su medio siglo de reinado, Carlos XVI Gustavo ha protagonizado varias polémicas, como cuando en una visita al sultán de Brunei, tildó de aperturista el régimen dictatorial de este país, o al calificar de «error» e «injusticia» la abolición con efecto retroactivo de la ley sálica, que convirtió a Victoria en heredera.

Su momento más bajo llegó hace una década, cuando se revelaron sus supuestas salidas nocturnas a clubes y lugares comprometidos y varias infidelidades, entre ellas con la popular cantante Camilla Henemark, episodios que el monarca nunca desmintió, mientras varios medios suecos llegaron a pedir que abdicara.

La imagen de Carlos XVI Gustavo ha mejorado en los últimos años, mientras la monarquía goza de un amplio apoyo popular: según un sondeo reciente, el 54 % de los suecos quiere mantenerla, frente al 18 % que se opone.

«Mientras tenga energías», dijo en una reciente entrevista al diario Svenska Dagbladet al ser preguntado si seguiría en el trono, a la vez que rechazaba la posibilidad de abdicar, como sí hizo hace dos años Margarita II, aduciendo problemas de salud. EFE

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