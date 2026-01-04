Miles de venezolanos celebran en Buenos Aires la captura de Maduro por parte de EE.UU.

Buenos Aires, 3 ene (EFE).- Miles de venezolanos residentes en Argentina celebraron este sábado en Buenos Aires la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas, y manifestaron su deseo de un cambio político en su país.

Los manifestantes se reunieron en las inmediaciones del Obelisco, símbolo de la ciudad de Buenos Aires, con banderas venezolanas, gorras tricolor y carteles con mensajes de apoyo a la intervención ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La movilización fue convocada por un conjunto de organizaciones de la comunidad venezolana en Argentina para «exigir el inicio de una transición hacia la democracia».

Una de las asistentes fue Alejandra Pérez, ingeniera industrial venezolana, de 35 años, que reside en Argentina desde hace ocho años, que dijo a EFE que la noticia marca un punto de inflexión.

«El hito más grande es sacar a Maduro. Ya eso para nosotros es un montón y es el comienzo de una etapa que va a venir con el decaimiento del régimen y que va a ayudar a que el país pueda salir adelante desde cero otra vez».

Pérez destacó la resiliencia de sus compatriotas y aseguró que «el pueblo venezolano es muy adaptable y muy aguerrido» y saldrá adelante.

Ricardo Cifuentes, otro venezolano que vive en Argentina hace una década, expresó también su alegría.

«Estamos súper contentos hoy aquí, recontentos por todo lo que ha pasado. Esperemos a ver qué pasa en el futuro. Expectativas hay muchas», dijo, y adelantó que «cuando se normalice la situación» regresará a su país de origen.

Jesús López, residente en Buenos Aires desde hace ocho años, afirmó a EFE: «Estamos celebrando que empezó la liberación plena de Venezuela. Cayó la cabeza, pero todavía falta mucho por hacer».

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires dispuso un refuerzo preventivo de seguridad en la zona y el encendido del Obelisco y del icónico Puente de la Mujer, otro punto turístico de la ciudad, con los colores amarillo, azul y rojo de la bandera venezolana.

Además, se colocó una bandera en la Plaza del Obelisco como símbolo de apoyo.

A estos gestos se sumaron declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, en apoyo a la captura de Maduro. El mandatario ultraderechista ofreció además la ayuda de Argentina en la transición política en Venezuela.

Según los últimos registros oficiales difundidos en 2023, en Argentina residen más de 220.000 ciudadanos venezolanos, lo que convierte al país en el octavo del mundo con mayor población de esa nacionalidad.

La venezolana es además la tercera comunidad extranjera más numerosa del país austral, por detrás de la paraguaya y la boliviana.

Trump informó este sábado que su país llevó a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» e indicó que «su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país».

Horas después, el mandatario venezolano arribó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en el norte de Nueva York, para ser trasladado, según medios locales, en un helicóptero al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn.

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

Trump explicó que un equipo estadounidense controlará Venezuela trabajará junto al pueblo venezolano para facilitar la transición tras la detención de Maduro y su esposa y añadió que están establecidos en el país para quedarse hasta asegurar el fin del chavismo y una “transición apropiada”. EFE

