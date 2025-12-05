Militares de la base de submarinos nucleares franceses de Brest disparan contra drones

París, 5 dic (EFE).- Militares de la base naval francesa de Ile Longe, junto al puerto de Brest (noroeste), en la que hay submarinos nucleares preparados para lanzar misiles con carga atómica, dispararon este jueves contra cinco drones que fueron detectados cuando sobrevolaban de forma irregular las instalaciones.

Los responsables de la base activaron un dispositivo de lucha antidrones y el batallón de fusileros marinos que se encarga de la seguridad efectuó varios disparos, según varios medios de comunicación que citan como fuente a la Gendarmería, que no quiso dar más detalles.

Los hechos ocurrieron hacia las 19.30 locales (18.30 GMT) y no era la primera vez que se señalaban sobrevuelos en esa área de acceso prohibido, ya que en la noche del 17 al 18 de noviembre se había producido una situación similar.

La base de la Ile Longue es una de las más estratégicas para la fuerza de disuasión nuclear francesa porque allí están fondeados cuatro submarinos nucleares.

Los sobrevuelos de drones se han multiplicado en los últimos meses en instalaciones sensibles de varios países europeos, un fenómeno que con frecuencia se relaciones con operaciones de desestabilización pilotadas desde Rusia.

La justicia francesa abrió una investigación para determinar la naturaleza de esos vuelos y, según las primeras conclusiones, no encontró por el momento ningún vínculo entre los mismos y la injerencia de una potencia extranjera, ya que ninguno de ellos fue derribado ni tampoco se ha conseguido identificar a las personas que los pilotaban a distancia.

La Fiscalía de Rennes, competente en materia militar, indicó que interrogará a los testigos que dijeron haber visto esos drones, para tratar de determinar su naturaleza, su tipo y su número, porque existe la posibilidad de que haya sido uno solo avistado varias veces.

Agregó que, en realidad, los gendarmes hicieron disparos de interferencia, no con armas de fuego. EFE

