Militares de Venezuela destruyen un campamento de minería ilegal en un estado amazónico

Caracas, 5 nov (EFE).- Militares de Venezuela destruyeron un campamento de minería ilegal en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), informó este miércoles el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

En su canal de Telegram, el jefe militar indicó que en el campamento se hallaron doscientos litros de gasolina, seis motores de succión de agua, un generador eléctrico, dos caracoles mineros (linternas para portar en la cabeza), cincuenta metros de manguera de alta presión y otros materiales que fueron destruidos.

Hernández Lárez, quien recordó que las actividades de minería ilegal están prohibidas por el Estado venezolano, no precisó si hubo detenidos.

El pasado martes, el mismo comandante informó que efectivos de la FANB destruyeron otro campamento vinculado a la minería ilegal en el mismo estado Amazonas, donde hallaron doscientos litros de gasolina, 158 metros de manguera de alta presión, ocho motores de succión de agua, cinco caracoles mineros, dos alfombras usadas como tamiz, diez tubos PVC, así como una rejilla metálica, materiales que también fueron incinerados.

Según la ONG ambientalista Provita, la Amazonia venezolana -que comprende, además de Amazonas, los estados Bolívar y Delta Amacuro- alberga «gran biodiversidad» y es «rica en recursos naturales, culturales y minerales», donde, además, residen «alrededor de 2,3 millones de personas, incluida la población indígena más grande» del país. EFE

