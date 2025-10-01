The Swiss voice in the world since 1935
Militares franceses abordan un petrolero ruso sospechoso de servir de base de drones

1 minuto

París, 1 oct (EFE).- Un destacamento militar francés abordó este miércoles un petrolero ruso que se encuentra frente a la costa atlántica del país para controlar si está sirviendo de plataforma de envío y control de drones.

La intervención, difundida por la televisión BFM, se produce horas después de que el barco, el ‘Pushpa’, que formaba parte de las sanciones europeas por transportar petróleo ruso, fuera objeto de una investigación judicial por la sospecha de su implicación en el envío de drones a Dinamarca. EFE

