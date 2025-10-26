Millonarios vence a Santa Fe en el clásico bogotano con un gol ‘in extremis’

Bogotá, 25 oct (EFE).- Millonarios revivió este sábado sus esperanzas de clasificación a los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana de fútbol al derrotar por 0-1 a Santa Fe en una nueva edición del clásico bogotano, esta vez correspondiente a la decimoséptima jornada.

El tanto de la victoria del conjunto albiazul fue de Cristian Cañozales en el séptimo minuto del tiempo añadido del partido disputado en el estadio El Campín.

Los Embajadores, con 21 puntos, quedan de momento en el puesto 12, mientras que los Cardenales bajaron a la undécima casilla con 22 unidades.

Santa Fe no pudo capitalizar las oportunidades de gol creadas ni tampoco la expulsión en el minuto 65 de Dewar Victoria, de Millonarios, y perdió el partido que le hubiese significado quedar muy cerca de avanzar a la siguiente fase.

A los dos equipos bogotanos les quedan tres jornadas para sumar los puntos necesarios que les den la clasificación.

En otros partidos de este sábado, Atlético Bucaramanga, dirigido por el colombiano Leonel Álvarez, consolidó su liderato al derrotar por 2-0 a Llaneros, con lo que llegó a 34 puntos.

El argentino Luciano Pons marcó en este juego que deja a su equipo mirando al resto desde la posición más cómoda de la tabla de clasificación del torneo colombiano, que disputan 20 equipos.

Por su lado, Deportes Tolima quedó a tiro de avanzar a los cuadrangulares semifinales al llegar a 29 enteros con su victoria por pizarra de 2-1 ante el Deportivo Cali, que cayó al puesto 14 y estancado con 20 unidades comprometió su paso a las semifinales.

El viernes, en el inicio de la fecha 17, América de Cali tomó aire al derrotar por 2-1 al Junior y conserva la posibilidad de llegar a los cuadrangulares semifinales.

Junior, pese a la derrota, sigue en la parte alta de la tabla gracias a los 30 puntos cosechados.

Entre tanto, Águilas Doradas aprovechó que el Deportivo Pereira jugó con un equipo sub-20 y lo goleó por 5-1.

Los pereiranos, que tienen en el banco técnico al venezolano Rafael Dudamel, arrastran desde hace meses una fuerte crisis económica.

El equipo no ha pagado los salarios de los jugadores en los últimos tres meses; a otros les adeudan más. Tampoco han cumplido con otras obligaciones como el pago al sistema de salud y de pensiones.

En otros resultados, Envigado cayó por 0-2 ante Boyacá Chicó, Alianza superó por 2-0 a La Equidad y Fortaleza le ganó por idéntico marcador al Deportivo Pasto.

La jornada terminará el domingo con el clásico regional entre Atlético Nacional (28 puntos) e Independiente Medellín (31 unidades). EFE

ocm/gbf