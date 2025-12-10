Milongas Extremas, la banda uruguaya que conquistó a Robe Iniesta, lamenta su muerte

Montevideo, 10 dic (EFE).- Como «un balde agua fría», así recibió la banda uruguaya Milongas Extremas la muerte del músico Robe Iniesta, a quién con su fusión del rock con los ritmos típicos del Río de la Plata lograron cautivar al artista español con sus versiones de Extremoduro con sus guitarras acústicas.

Así lo dijo a EFE Pablo ‘Paio’ Piñeyro uno de los integrantes de la agrupación suramericana quien entre lágrimas confesó que tanto a él como a sus compañeros aún les cuesta asimilar la partida de uno de los ídolos del rock en español.

«No paro de llorar todo el día, mirar entrevistas, escucho un tema y me pongo a llorar y es muy loco porque nosotros tenemos como un acercamiento especial pero tuvimos solo un par de charlas y no mucho más. Un par de abrazos y estoy llorando como si fuese un amigo de la vida o un familiar recontra cercano», apuntó.

Y es que tanto para Piñeyro como sus compañeros fue difícil aceptar la noticia de la muerte de Iniesta a sus 63 años al punto de que dudaron por unos minutos de que se tratara de noticias basadas en inteligencia artificial.

«No lo podemos mucho como creer, es como muy raro. Un artista que nos perforó tanto que no paramos de llorar todo el día y es muy fuerte. Eso habla un poco de la talla del artista que era Roberto Iniesta y de como perforó los pechos de las personas», sostuvo.

Desde Uruguay, a miles de kilómetros de Plasencia, la ciudad española donde surgió Extremoduro, estos jóvenes decidieron llevar ese rock de sonido rotundo a la melodía del tango y la milonga que, con el sonar de las guitarras criollas, adquirió una estética completamente diferente.

Tanto así que Iniesta, sentenció en una oportunidad que, de todos los grupos del mundo que tocaban sus canciones, solo le gustaba Milongas Extremas.

«Siento que Roberto, que Extremoduro, Iñaki, que Alén, su manager, fueron como precursores de los caminos que fuimos agarrando con Milongas Extremas en nuestra carrera de empezar a hacer nuestros temas», apuntó.

Finalmente, el integrante de la banda uruguaya no dejó pasar la ocasión para definir a Iniesta y su arte como una «exquisitez artística, filosófica y revolucionaria del arte hispanoparlante».

Robe Iniesta falleció este miércoles a los 63 años en España, dejando tras de sí uno de los legados más sólidos del rock y la música en español, marcado por letras abrasivas que cosecharon un reguero de seguidores a ambos lados del Atlántico. EFE

