Ministerio de Paraguay firma convenio con ONG de EE.UU. para proteger a loros y guacamayos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 11 ago (EFE).- El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) de Paraguay firmó este lunes un convenio de cooperación con la organización estadounidense One Earth Conservation con el objetivo de proteger a loros y guacamayos a través de proyectos de educación ambiental y de apoyo a la investigación científica.

El convenio busca además reducir amenazas en el hábitat de estas aves y promover un vínculo más cercano entre las comunidades y la naturaleza, informó el Mades en un comunicado.

La alianza contempla igualmente fortalecer capacidades profesionales de quienes protegen a los loros y guacamayos, promover la educación ambiental y apoyar investigaciones científicas sobre el «manejo responsable de la vida silvestre», destacó la nota.

En la firma del convenio participaron el ministro del Ambiente paraguayo, Rolando De Barros Barreto, y la codirectora de One Earth Conservation, Kim Loraine Joyner.

De Barros dijo en un video difundido en X por su despacho que buscan promover las buenas prácticas de conservación de loros y guacamayos «basados en información» y en la ciencia.

«Estas especies cumplen un rol fundamental en nuestros ecosistemas naturales y debemos protegerlos todos juntos», enfatizó el ministro.

One Earth Conservation es una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York que promueve el bienestar de los loros en las Américas y combate el comercio de la vida silvestre, según su página web.

Además de Paraguay, la ONG tiene proyectos en Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua y Suriname. EFE

