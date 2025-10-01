Ministra argentina destaca apoyo de Perú y Bolivia en detenciones por triple feminicidio

Buenos Aires, 1 oct (EFE).- La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, destacó este miércoles la colaboración entre organismos policiales de su país, Bolivia y Perú para detener a Víctor Sotacuro, Matías Agustín Ozorio y Tony Janzen Valverde Victoriano (‘Pequeño J’), acusados por el triple feminicidio perpetrado el pasado 19 de septiembre en Buenos Aires.

«Argentina ha tendido lazos muy profundos con los países vecinos: con Bolivia que nos entrega a Sotacuro de manera inmediata, con Perú que va a entregar a Ozorio sin tener que entrar en un proceso de extradición, y por un proceso de extradición para ‘Pequeño J’ porque es de nacionalidad peruana», dijo este miércoles Bullrich en una conferencia de prensa en Buenos Aires.

La ministra subrayó la coincidencia con sus pares de Perú: «Por lo que hemos hablado con las autoridades políticas y policiales peruanas, ellos están absolutamente dispuestos a que ‘el que las hace las paga'».

Tony Janzen Valverde Victoriano y Matías Agustín Ozorio fueron capturados este miércoles por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras una operación conjunta con las fuerzas argentinas.

Valverde fue arrestado en el distrito costero de Pucusana, en el sur de Lima, mientras que Ozorio fue arrestado en la zona norte de la capital peruana, según precisó este martes la PNP en una rueda de prensa, en la que se anunció además que ‘Pequeño J’ -acusado de ser el autor intelectual del feminicidio- sería extraditado a Argentina.

Según las autoridades peruanas, ambas detenciones fueron posibles gracias a información compartida por la Policía argentina desde el domingo último.

Por su parte, Sotacuro, un hombre de nacionalidad peruana de 41 años, fue apresado el pasado viernes en Villazón, ciudad de Bolivia en la frontera con la ciudad argentina de La Quiaca, tras una colaboración entre las fuerzas de seguridad de ambos países.

«Por la noche, la Policía de Bolivia cruza al asesino Víctor Sotacuro hacia La Quiaca, duerme ahí y a la mañana siguiente es trasladado hacia la ciudad de Jujuy y es transportado al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde lo espera la policía de la provincia de Buenos Aires», relató Bullrich sobre lo sucedido entre el viernes y sábado pasados.

Según la investigación, Sotacuro, que hacía labores de chófer, conducía el auto que escoltaba la camioneta en la que trasladaron a las tres jóvenes en la noche de su asesinato.

Sobre Valverde y Ozorio, la ministra dijo que formaban parte de una «organización que no parece demasiado compleja», ya que cuando fueron hallados en Perú se encontraban solos y en condiciones precarias, sin dinero y, en el caso de Ozorio, durmiendo en plena calle de Lima.

«‘Pequeño J’ estaba en un camión, también con una estructura bastante precaria, sin dinero. Una organización responsable de los tres asesinatos, según lo que dice la Justicia, que es bastante atípica en cuanto a medios y recursos», agregó Bullrich.

La captura este martes de estos dos sospechosos en Perú elevó a nueve la cifra de detenidos por el asesinato de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

Las jóvenes fueron torturadas, asesinadas y enterradas en el patio de una vivienda en la localidad de Florencia Varela, en la provincia de Buenos Aires, donde fueron halladas el pasado miércoles tras haber desaparecido cinco días antes.

A Valverde, Ozorio y Sotacuro se suman otros cuatro hombres y dos mujeres arrestados durante la última semana.

La causa fue calificada por la Fiscalía como homicidio calificado por ser premeditado por dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y mediante violencia de género. EFE

