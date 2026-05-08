Ministra chilena de la Mujer y Equidad de Género descarta modificar la ley de aborto

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Santiago de Chile, 8 may (EFE).- La ministra chilena de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, descartó este viernes impulsar modificaciones a la ley de aborto en tres causales que rige desde 2017 y aseguró que Chile «ya zanjó esta materia» mediante el debate en el Congreso.

En entrevista con Radio Cooperativa, la secretaria de Estado aseguró que innovar en la normativa no está dentro de las prioridades del gobierno del presidente chileno ultraderechista José Antonio Kast, y tampoco hacer cambios a aspectos reglamentarios como la objeción de conciencia.

«Lo que está ya está legislado. Chile ya tuvo una discusión al respecto, los parlamentarios de la época también discutieron al respecto, emitieron su opinión y así también Chile ya zanjó esta materia», señaló Marín, quien se manifestó públicamente contraria al aborto.

«Existe también una legislación al respecto y, en ese sentido, lo entendemos. Estamos enfocados en avanzar en las prioridades que nos hemos trazado: empleo, prevención de la violencia contra las mujeres y también medidas en el ámbito social», subrayó la ministra.

Desde su nombramiento como parte del gabinete de Kast, Marín fue blanco de fuertes críticas por parte de sectores de la oposición de izquierdas, que acusaron de su activismo conservador tanto político como religioso, en tanto parte de la iglesia evangélica.

Consultada entre otras cosas por las consecuencias del ajuste presupuestario instruido desde Hacienda, que disminuye un 3 % del gasto en todas las carteras (con algunas excepciones), Marín aseguró que el impacto de esta medida será «marginal» y no afectará programas cruciales del ministerio.

«Mantenemos nuestro compromiso de que no vamos a recortar en los programas que son claves para nosotros como la autonomía económica, de empleo, ni tampoco vamos a recortar en los programas de violencia», afirmó.

Chile despenalizó el aborto durante el segundo mandato de la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), y aprobó una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos: riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación.

Kast, durante su campaña presidencial de 2021, proponía abiertamente la derogación de la ley de aborto, tema que evitó en las últimas elecciones enfocándose solamente en seguridad y economía.

A mediados del año pasado, durante su último año de mandato, el expresidente Gabriel Boric (2022-2026) envió un proyecto de ley para legalizar el aborto sin causales hasta la semana 14, siendo los otros casos -minoritarios según la estadística internacional- derivados a la red hospitalaria; la iniciativa aún no se discute.

Pese al avance que supuso la ley vigente desde 2017, los obstáculos en su implementación y el estigma social hacen que muchas mujeres prefieran seguir interrumpiendo sus embarazos clandestinamente.

El último intento se hizo en 2022 cuando una propuesta para cambiar la Constitución chilena, vigente desde la dictadura militar, propuso garantizar el aborto libre en la Carta Magna, pero fue rechazada mayoritariamente por la ciudadanía. EFE

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