Ministro de Defensa venezolano dice que confiscación de buque viola derecho internacional

2 minutos

Caracas, 12 dic (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este viernes que la confiscación de un buque cargado con crudo venezolano por parte de fuerzas estadounidenses, frente a las costas del país suramericano, constituye una «violación flagrante» al derecho internacional, a la libre navegación y el libre comercio.

Durante un evento por el 47 aniversario del Comando de Defensa Aeroespacial, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el militar afirmó que el buque «petrolero, mercante, civil», transportaba petróleo venezolano «para otros mercados internacionales» y fue interceptado en el Caribe, «ya saliendo al (océano) Atlántico».

«Esto constituye una violación flagrante al derecho internacional, a la carta de las Naciones Unidas, una violación al derecho a la libre navegación, una violación al libre comercio», afirmó.

En este sentido, cuestionó la política exterior del Gobierno de Estados Unidos y aseguró que pretende «dominar» a los países de la región.

«Pretende robarse, apropiarse, de los recursos naturales del hemisferio, especialmente de Suramérica», agregó.

El martes, Estados Unidos interceptó el buque petrolero Skipper, que navegaba con falsa bandera, frente a las costas de Venezuela, en una operación conjunta del Departamento de Guerra con la Guardia Costera estadounidense.

El buque fue incautado por orden de un juez del país norteamericano, debido a sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, pero que en esta ocasión transportaba 1,9 millones de barriles de crudo de la estatal PDVSA, según dijo el Gobierno venezolano, que no precisó el país de destino.

El Gobierno de Venezuela calificó el miércoles el decomiso como un «robo descarado» y el presidente Nicolás Maduro denunció que los tripulantes del buque están «desaparecidos».

Por su parte, la Casa Blanca indicó también el miércoles que el Skipper está sometido a «un proceso de decomiso» y será trasladado a un puerto estadounidense para proceder a la incautación de su carga.

Este episodio marca un nuevo episodio de la creciente escalada de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, país que mantiene desde agosto un despliegue aeronaval en el Caribe, que, asegura, está destinado a combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como un intento de propiciar un «cambio de régimen».

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró esta semana que «pronto» podrían comenzar ataques terrestres en territorio venezolano.EFE

