Ministro de Ecuador tilda de «disparate» que narco acuse a Noboa de matar a Villavicencio
Quito, 25 feb (EFE).- El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, calificó de «absurdo» que el narcotraficante Wilmer Chavarría (‘Pipo’), máximo líder de Los Lobos, la organización criminal más grande y poderosa del país andino, haya querido vincular este miércoles al presidente Daniel Noboa con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
«Absurdo. Tienen pánico a la extradición y a la cárcel de El Encuentro y que AHORA SÍ paguen por sus crímenes. Son capaces de inventarse los disparates más sórdidos con tal de evadir su responsabilidad», señaló Reimberg en un mensaje publicado en redes sociales.
El titular de la cartera de Interior, que ha anticipado que Pipo será recluido en la cárcel construida por Noboa en Ecuador al estilo de Nayib Bukele para encerrar a líderes criminales como él, ratificó la posición del Gobierno de tener «cero impunidad» con el crimen organizado, porque «nadie está por encima del Estado ni de la ley», porque «de ésta no los salva nadie». EFE
