Ministro descarta que militares patrullen calles en Paraguay tras decreto presidencial

2 minutos

Asunción, 26 feb (EFE).- El ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, descartó este jueves el envío de militares a las calles después de que el presidente Santiago Peña decretara el despliegue de fuerzas para combatir el «crimen organizado transnacional» y el «terrorismo» en la Región Oriental del país, y aclaró que se extiende la jurisdicción de las tropas para las operaciones conjuntas.

Peña publicó este miércoles en su cuenta en X que el decreto permite al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) «ejecutar las acciones necesarias» para que las fuerzas de seguridad «enfrenten de manera frontal y coordinada a los grupos vinculados al crimen organizado transnacional y al terrorismo».

«La verdad que no implica militares a las calles», declaró González a periodistas, consultado sobre el alcance del decreto, con fecha 24 de febrero y dado a conocer en la víspera.

La norma dispone, según su primer artículo, «el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la nación en Operaciones de Defensa Interna en el ámbito territorial definido de la Región Oriental, incluyendo los ríos nacionales, fronterizos e internos, con la finalidad de garantizar la seguridad interna». Esa zona abarca 14 de los 17 departamento del país.

Al respecto, González indicó que de esta forma se extiende «la jurisdicción en la que se puede utilizar elementos de combate de las Fuerzas Armadas».

«Con este decreto vamos a tener el ropaje legal para intervenir en cualquier punto de la Región Oriental, eso no significa que vamos a establecernos en todos los departamentos», sentenció.

El funcionario detalló que los militares serán «empleados en caso de necesidad» en coordinación con la Policía Nacional y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), bajo el control del Ministerio Público y la autorización del Poder Judicial.

«Nosotros no queremos quitarle, no podemos y no debemos luego quitarle sus tareas normales a la Policía Nacional», subrayó.

La decisión era esperada desde que el lunes el Consejo de Defensa de la Nación (Codena), que encabeza Peña, acordara incrementar la presencia militar en esta región, que concentra a cerca del 97 % de la población y está integrada por 14 departamentos, así como por la capital del país, Asunción.EFE

