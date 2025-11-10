Ministro dice que cada venezolano con un teléfono es «un reportero» en defensa del país

Caracas, 10 nov (EFE).- El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, expresó este lunes que cada ciudadano del país con un teléfono es «un reportero» en defensa de la nación, en un contexto marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, tachado por el Gobierno de Nicolás Maduro como una «amenaza» en su contra.

«Cada venezolano que tenga un teléfono es un reportero de la revolución (del chavismo), de la defensa de nuestro pueblo», dijo el funcionario.

En la rueda de prensa semanal del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitida por el canal estatal VTV, el también número dos del chavismo explicó que esta tarea forma parte de «la lucha comunicacional e internacional» planteada en el quinto congreso de la formación oficialista, celebrado la semana pasada.

Según un documento con las conclusiones del congreso compartido en redes sociales, es deber de todo «militante del PSUV asumir el trabajo comunicacional y el trabajo internacional para defender la verdad de Venezuela frente a la guerra cognitiva, comunicacional y psicológica contra el pueblo y el asedio permanentemente» contra la patria.

Cabello, secretario general del PSUV, explicó que este punto abarca también «las redes que se instalan en el mundo entero con los países, Gobiernos y pueblos amigos» para que sus voces se sumen en rechazo a cualquier acción «contra Venezuela».

«Nosotros seguimos en la mira, eso lo tenemos muy claro, los recursos naturales que tiene Venezuela no los tiene nadie y esa es la única razón por la cual asedian a Venezuela, no hay otra razón, ni una sola otra razón», sostuvo el ministro.

Según autoridades estadounidenses, ya son más de 70 los fallecidos y una veintena de embarcaciones destruidas por el país norteamericano en la operación que lleva a cabo en aguas del Caribe y luego ampliada al Pacífico, defendida por la Administración del presidente Donald Trump como una campaña contra el tráfico de drogas.

Sin embargo, el Gobierno de Maduro ha denunciado que esta presencia militar es un plan para propiciar un «cambio de régimen» e imponer en Venezuela una autoridad «títere» con la que EE.UU. pueda «apoderarse» de sus recursos naturales, principalmente el petróleo.EFE

