Ministro paraguayo dice que buscan autores intelectuales del asesinato de un militar

Asunción, 6 oct (EFE).- El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, informó este lunes que trabajan en la búsqueda de los autores intelectuales del asesinato de un teniente coronel que se desempeñaba como asistente en la Suprema Corte de Justicia Militar, víctima de un ataque a tiros en Asunción.

«La idea no es solamente quedarse con los autores materiales, sino sobre todo ir detrás de los autores intelectuales», dijo Riera a periodistas sobre las investigaciones en torno a la muerte del militar Guillermo Moral Centurión, quien falleció el jueves tras ser atacado cuando estaba en su vehículo cerca de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

El titular del Interior indicó que la esposa de Moral presentó una denuncia ante la policía en septiembre de 2023, en la que se refiere, según dijo, «una preocupación» relacionada con el presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias ‘Tío Rico’, quien está preso en Paraguay desde mayo de 2023.

No obstante, Riera aseguró que esa denuncia «no llegó a mayores».

El viernes pasado, el jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía, comisario Luis López, dijo a la radio Monumental que entre las «sospechas» sobre las causas del crimen incluyen la denuncia que el militar hizo contra el coronel Luis Belotto y su esposa luego de que rechazara en 2023 un soborno para permitir que Insfrán recibiera un teléfono celular en la prisión militar de Viñas Cué, de Asunción.

López indicó, sin embargo, que «no se descarta en lo absoluto» otras líneas de investigación.

El viernes pasado se realizaron varios allanamientos, entre ellos, a la celda de ‘Tío Rico’, en la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Minga Guazú, en el departamento de Alto Paraná (este), informó entonces la Fiscalía.

Además, fueron registradas las viviendas de Belotto, en la ciudad de Fernando de la Mora (centro), vecina a Asunción, y del abogado defensor de Insfrán, con el objetivo de recabar evidencias.

El presunto autor material del asesinato de Moral, de 44 años, es un hombre que disparó desde una motocicleta en la que iba con un acompañante, informó el viernes el subjefe del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, comisario David Delgado. Ambos hombres todavía no han sido capturados.EFE

nva/lb/nvm

