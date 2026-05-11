Ministro radical israelí llama a anexionarse «zonas estratégicas» de Cisjordania

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Jerusalén, 11 may (EFE).- El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, llamó este lunes a la anexión de «zonas estratégicas» de Cisjordania, tras el acuerdo alcanzado hoy por la Unión Europea (UE) para imponer nuevas sanciones contra colonos israelíes violentos que se asientan en estos territorios palestinos ocupados.

Smotrich, político de ultraderecha y además habitante de uno de estos asentamientos colonos, añadió que había presentado al primer ministro, Benjamín Netanyahu, un plan para transferir «zonas estratégicas» en Judea y Samaria —el término bíblico que Israel utiliza para referirse a Cisjordania— de las Áreas A y B al Área C, que permanece bajo total control israelí en virtud de los Acuerdos de Oslo.

«En respuesta a esta medida, insto al primer ministro a convocar al gabinete esta noche y aprobarla», afirmó Smotrich en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Smotrich, quien también forma parte del Ministerio de Defensa y supervisa los asuntos civiles en Cisjordania, declaró: «La hipocresía europea está alcanzando niveles sin precedentes. Nadie obligará a Israel a emprender una política de suicidio nacional».

«Seguiremos fortaleciendo los asentamientos, afianzando nuestro control sobre la Tierra de Israel y combatiendo el terrorismo sin temor», agregó en el comunicado.

Entre los grupos que se espera que enfrenten sanciones de la UE se encuentra Regavim, una oenegé de colonos cofundada por Smotrich y que emprende acciones legales contra construcciones realizadas por palestinos y beduinos en Israel y Cisjordania.

En la misma línea, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, había asegurado horas antes que «Israel ha estado, está y seguirá estando en defensa de lo que es el derecho de los judíos a establecerse en el corazón de nuestra patria», en referencia a Cisjordania, territorio ocupado ilegalmente, según el derecho internacional, por Israel desde 1967.

«Ningún otro pueblo en el mundo tiene un derecho tan documentado y de larga data a su tierra como el pueblo judío tiene a la tierra de Israel. Este es un derecho moral e histórico que también ha sido reconocido por el derecho de gentes, y ningún actor puede arrebatárselo al pueblo judío», continuó Saar al respecto.

Los representantes de Exteriores de la UE dieron luz verde este lunes a las sanciones contra los colonos israelíes por «la violencia contra los palestinos» en los territorios ocupados, anunció la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas.

«También se acordaron nuevas sanciones contra figuras destacadas de Hamás. Era hora de que pasáramos del punto muerto a la acción. Los extremismos y la violencia tienen consecuencias», amplió Kallas también en X.

Los colonos israelíes, que residen en asentamientos ilegales en Cisjordania, acosan a diario a las poblaciones palestinas, apropiándose de sus cultivos y ganado y atacando sus viviendas en ataques violentos, que en ocasiones se saldan con el asesinato de palestinos.

Aunque las Fuerzas Armadas israelíes suelen acudir a los lugares de estos ataques, estas no intervienen sino que defienden habitualmente a los colonos.

Cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación, según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din.

Desde 2005, solo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales. EFE

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