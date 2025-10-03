The Swiss voice in the world since 1935
Ministro ultra insta a Netanyahu a mantener en prisión a los activistas de la flotilla

Jerusalén, 3 oct (EFE).- El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, instó este viernes al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a mantener a los activistas de la Global Sumud Flotilla en prisión en vez de tramitar sus deportaciones.

«Creo que deben permanecer aquí unos meses en una prisión israelí para que se acostumbren al olor del ala terrorista», escribió el también colono en su cuenta de X.

Más de 470 activistas fueron detenidos por la Armada israelí a bordo de los 42 barcos que conformaban la Flotilla Global Sumud durante la noche del miércoles y posteriormente trasladados a la prisión de alta seguridad de Saharonim, en el desierto del Neguev.

«No puede ser que el primer ministro los envíe una y otra vez y otra vez a sus países y que este envío provoque que regresen una y otra vez y otra vez», agregó.

Además, según un vídeo difundido en redes y recogido por varios medios, anoche Ben Gvir también visitó el puerto israelí de Ashdod y atacó verbalmente a los activistas llamándoles «terroristas», asegurando que habían encontrado armas en los barcos, sin presentar pruebas.

Ben Gvir, junto al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, es una de las voces más radicales del Gobierno de coalición de Benjamín Netanyahu y una de las figuras que más ha exigido mantener la ofensiva israelí en Gaza, además de la ocupación total de la Franja. EFE

