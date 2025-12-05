Ministro uruguayo vuelve de Europa con una agenda de trabajo «interesante» por delante

Montevideo, 4 dic (EFE).- El ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, aseguró este jueves, tras retornar de un viaje a España y Francia, que su visita le dejó «una agenda de trabajo interesante» por delante y una impresión de que la imagen del país allí es «realmente potente» pero debería ser aprovechada aún más.

Durante un breve discurso enmarcado en el evento de cierre de año organizado en Montevideo por la Cámara Española Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay (Camacoes), Oddone, que llegó esta mañana a la capital uruguaya desde Madrid, resumió las principales conclusiones de lo alcanzado en su viaje a Europa.

«Estuvimos en Madrid, en Barcelona y después en París unos días con un equipo del Ministerio de Economía y Finanzas tratando diversos temas de gobierno que tienen que ver con el futuro del país», dijo y agregó que mantuvo reuniones tanto con autoridades españolas y francesas como con representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En ese sentido dijo haberse traído «una agenda de trabajo realmente interesante» y destacó haber estado en permanente contacto y estar ya trabajando con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, en algunos de los temas discutidos, que implican «cosas nuevas» que algunas empresas europeas instaladas en Uruguay planean emprender.

«Venimos con mucha ilusión, con mucha sensación de que estamos resolviendo cosas, que estamos trazando un rumbo, pero también, quiero decirlo con claridad, preocupados por lo que uno observa en el mundo», sostuvo Oddone.

En concreto, sobre este último punto, el ministro dijo haber notado en Europa «un clima de preocupación» asociado a «la incertidumbre política» que se vive en «muchos países» europeos y a una «inestabilidad» por los diversos conflictos bélicos en curso.

«En Uruguay no somos conscientes de ese cambio de condiciones que ha tenido lugar en los últimos meses y, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que para todas estas decisiones, que suponen desafíos, tenemos que tomar en cuenta (…) el enorme prestigio que tiene Uruguay, pero también el clima de incertidumbre, de precaución, que hay planteado en diversos lugares», recalcó.

Por otro lado, Oddone insistió en su impresión de que Uruguay tiene en el exterior una imagen país «realmente potente» que, valoró, el país no parece estar aprovechando «en toda su dimensión».

«Tenemos que hacer un esfuerzo tanto a nivel privado como a nivel público para poder rentabilizar (esto)», subrayó, y añadió que tanto su estabilidad institucional como sus «reglas de juego claras» hacen que el país se distinga y atraiga, pese a su reducido tamaño, tanto turismo como oportunidades de negocio. EFE

