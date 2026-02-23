Ministros de Exteriores de la UE no logran acordar sanciones a Rusia por 4 años de guerra

Bruselas, 23 feb (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) no lograron este lunes superar las reticencias de Hungría y Eslovaquia y acordar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, proyectado con ocasión de los cuatro años de guerra en Ucrania.

«Lamentablemente, no hemos llegado a un acuerdo sobre el vigésimo paquete de sanciones. Se trata de un revés y un mensaje que no queríamos enviar hoy, pero el trabajo continúa», indicó la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en una rueda de prensa tras un Consejo de ministros comunitarios. EFE

