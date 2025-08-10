The Swiss voice in the world since 1935

Ministros de Exteriores de la UE se reunirán en un consejo extraordinario este lunes

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 10 ago (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) se reunirán en un consejo extraordinario este lunes, según confirmó a EFE un portavoz comunitario.

Aunque aún se desconoce la agenda, la reunión se produce días después de hacerse público el plan de Israel para ocupar la Ciudad de Gaza, así como el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, que tendrá lugar el próximo viernes. EFE

par/mar

