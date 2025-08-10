Ministros de Exteriores de la UE se reunirán en un consejo extraordinario este lunes
Bruselas, 10 ago (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) se reunirán en un consejo extraordinario este lunes, según confirmó a EFE un portavoz comunitario.
Aunque aún se desconoce la agenda, la reunión se produce días después de hacerse público el plan de Israel para ocupar la Ciudad de Gaza, así como el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, que tendrá lugar el próximo viernes. EFE
