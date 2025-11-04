Minneapolis podría tener su propio fenómeno Mamdani con Omar Fateh

2 minutos

Washington, 4 nov (EFE).- Minneapolis podría tener su propio fenómeno Zohran Mamdani si el candidato a alcalde Omar Fateh, se impone en las elecciones de este martes al actual dirigente, el demócrata Jacob Frey, que busca un tercer mandato.

Fateh, somalí-estadounidense de 35 años, ha conseguido hacerse un hueco en la carrera por la alcaldía de esta ciudad de Minnesota y de lograr la victoria se convertiría en el primer alcalde de origen africano de la localidad.

El actual senador estatal se presenta como una opción progresista dispuesto a dar un giro a las políticas del actual alcalde, lo que ha alimentado las comparaciones con el progresista Mamdani, el favorito a convertirse en el próximo alcalde de Nueva York.

Ambos forman parte del ala socialista del partido, son musulmanes, son jóvenes y destacan, entre otras cosas, por defender medidas para controlar el precio de los alquileres.

Fateh también ha propuesto reformar la seguridad pública y tomar acciones sobre los cuerpos de policía, uno de los asuntos que más amenaza el liderazgo de Frey.

Fue en Minneapolis donde un policía blanco asesinó a George Floyd, un hombre afroamericano, durante un arresto y desató una oleada de protestas antirracistas por todo el país.

Además de Fateh y Frey hay otra decena de candidatos ente los que destacan el capellán DeWayne Davis y el exfiscal Jazz Hampton, los cuatro del Partido Demócrata-Agrario-Laborista de Minnesota.

Una victoria de Mamdani y Fateh podría convertir a Nueva York y a Minneapolis en dos muros de contención contra las políticas conservadoras del presidente, Donald Trump. EFE

us/sbb