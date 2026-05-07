Misión Electoral de la UE despliega 40 observadores en Colombia para los comicios de mayo

3 minutos

Bogotá, 7 may (EFE).- A menos de un mes de las elecciones presidenciales colombianas que se celebrarán el 31 de mayo, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) desplegó a 40 funcionarios que seguirán de manera permanente la campaña y la organización de los comicios.

El jefe adjunto de la Misión, José Antonio de Gabriel, explicó este jueves en declaraciones a la prensa que las elecciones presidenciales representan un proceso técnicamente «más sencillo» que las legislativas, que se realizaron el pasado 8 de marzo, debido al menor número de candidatos y urnas, lo que permitirá una transmisión de resultados «más rápida».

Sin embargo, advirtió que se trata de una contienda con una alta carga política, lo que podría aumentar la tensión en el ambiente electoral.

El funcionario destacó que, pese a los desafíos enfrentados en las elecciones legislativas, como cuestionamientos al sistema electoral, presencia de grupos armados y afectaciones climáticas, la democracia colombiana «volvió a demostrar su fortaleza» al garantizar unos comicios «tranquilos, organizados y con cobertura prácticamente en todo el territorio».

Los observadores, agregó De Gabriel, estarán desplegados en distintos puntos del país para analizar lo que ocurre durante el proceso electoral y enviarán información de manera permanente que posteriormente será procesada para construir un panorama general sobre lo ocurrido en el territorio.

Sobre las preocupaciones por la influencia de grupos armados ilegales en algunas regiones del país, el jefe de la Misión reconoció que este ha sido históricamente un factor de riesgo en las elecciones colombianas.

No obstante, expresó su confianza en las medidas implementadas por las autoridades para proteger el derecho al voto libre.

De Gabriel condenó el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Antioquia (noroeste), cuyo cuerpo aún no fue recuperado, según informaron autoridades del departamento, y aseguró que «cada atentado es un puñal que se le clava a la democracia».

«A pesar de los riesgos de seguridad que se ciernen sobre cada proceso electoral, Colombia organiza, una y otra vez, elecciones en todo el territorio», destacó el funcionario.

Finalmente, sobre la ausencia de debates entre candidatos, sostuvo que corresponde a cada campaña decidir su participación, aunque consideró positivo que exista intercambio de ideas entre los distintos aspirantes para «brindar un voto informado a la ciudadanía».

Misión en el Magdalena Medio

La Delegación de la Unión Europea en Colombia y las embajadas de sus Estados miembros presentes en el país llevarán a cabo este jueves y viernes una misión conjunta de consejeros políticos y de derechos humanos en Barrancabermeja, la principal ciudad del Magdalena Medio situada en el departamento de Santander (centro).

La visita dará seguimiento a la situación de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, e incidirá en el refuerzo de «las garantías de seguridad y las medidas de protección de la población civil».

El Magdalena Medio, un territorio que abarca 44 municipios de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Santander y otros departamentos, atraviesa una crisis humanitaria de gravedad, con comunidades que enfrentan confinamientos, uso de minas antipersonales, ataques con artefactos explosivos lanzados desde drones y graves restricciones de acceso a alimentos, salud y educación. EFE

mcg/nav/eav

(foto) (vídeo)