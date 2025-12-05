Modi asegura ante Putin que la India «no es neutral» en la guerra de Ucrania

3 minutos

(Actualiza con nuevos comentarios de Modi)

Nueva Delhi, 5 dic (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, trasladó este viernes al presidente ruso, Vladímir Putin, que su país no mantiene una posición de neutralidad frente al conflicto en Ucrania, sino que se alinea activamente a favor de la paz.

«En los últimos días, cada vez que he hablado con líderes de la comunidad global y hemos discutido este tema en detalle, siempre he dicho que la India no es neutral. La India tiene una posición clara, y esa posición es a favor de la paz. Apoyamos todos los esfuerzos hacia la paz», sentenció el mandatario indio.

La declaración se produjo durante el inicio de las conversaciones oficiales de la cumbre anual que ambos líderes celebran en Nueva Delhi. En sus comentarios televisados a la apertura del encuentro, Modi enfatizó la urgencia de terminar con el conflicto a través del diálogo y la diplomacia, apelando a la confianza personal entre ambos dirigentes.

«Desde que comenzó la crisis de Ucrania, hemos estado en discusión constante. De vez en cuando, usted también, como un verdadero amigo, nos ha mantenido informados de todo. Creo que la confianza es una gran fortaleza», dijo Modi, quien añadió que el bienestar de las naciones reside en la paz y se mostró «plenamente confiado» en que el mundo retomará esa dirección.

El presidente ruso respondió a las palabras de su anfitrión asegurando que Moscú busca una salida negociada al conflicto.

«He compartido los detalles del conflicto pormenorizadamente. Estamos trabajando en una solución pacífica para el conflicto de Ucrania», declaró Putin durante el encuentro.

La afirmación de Modi busca redefinir la postura estratégica de Nueva Delhi en un momento de presión internacional. Aunque la India no ha condenado explícitamente la invasión iniciada en 2022 y se ha convertido en el segundo mayor comprador de crudo ruso, el primer ministro insistió en reivindicar la solidez de los lazos bilaterales.

El mandatario indio también quiso enfocar la reunión hacia el futuro de la cooperación comercial, más allá de la geopolítica.

«Estoy seguro de que hoy discutiremos muchos temas globales importantes. Los lazos económicos entre la India y Rusia deben fortalecerse aún más y, juntos, debemos apuntar a nuevas alturas. Con un enfoque tan sumamente optimista, avanzaremos en nuestra reunión», concluyó.

Esta reunión marca el punto central de la primera visita de Estado de Putin a la India en tres años. El líder del Kremlin llegó anoche a la capital india con el objetivo de blindar su alianza comercial y de defensa frente a las sanciones occidentales, mientras que Modi intenta equilibrar sus lazos históricos con Moscú sin molestar a sus socios en Washington y Europa. EFE

