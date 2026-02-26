Modi visita el Museo del Holocausto e invita a Herzog a viajar a la India

Jerusalén, 26 feb (EFE).- El primer ministro de India, Narendra Madi, visitó el jueves el Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto Yad Vashem de Jerusalén junto a su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, y se reunió con el presidente israelí, Isaac Herzog, al que invitó a viajar a la India.

En un comunicado, la oficina de Netanyahu señaló que los dos líderes recorrieron el Salón de los Nombres en una visita en la que el primer ministro israelí mostró a Modi los nombres de los familiares de su mujer Sara que murieron durante el Holocausto.

Ambos líderes protagonizaron una ceremonia en la que Modi depositó una corona de flores y una piedra en memoria de las víctimas de la Shoá.

Tras la visita, Modi se reunió con Herzog en su residencia en Jerusalén. Además, el líder indio invitó al presidente a visitar su país, algo que Herzog aceptó.

«India es una parte esencial del gran futuro de Oriente Medio, y Oriente Medio es una parte esencial del gran futuro de India», dijo Herzog durante el encuentro.

Modi, por su parte, reivindicó que la relación entre ambos países puede hacer «mucho por el bien global».

Durante su discurso en el Parlamento israelí el miércoles ante Modi, Netanyahu reiteró su idea de crear un «eje» junto a India y otros países para combatir lo que considera «islamismo radical».EFE

