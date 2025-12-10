Montero afirma que las CCAA «pierden» con el voto del PP contra la senda de estabilidad

Bruselas, 10 dic (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, criticó este miércoles al Partido Popular por su reciente voto en contra de la senda de estabilidad en el Congreso y afirmó que son las Comunidades Autónomas «las que pierden» con esa postura.

El Congreso rechazó el pasado día 27 la senda de estabilidad 2026-2028, que iba a servir de base para los futuros presupuestos de 2026 y que daba a las comunidades autónomas 5.485 millones de euros adicionales en margen de gasto.

PP, Vox y UPN votaron en contra porque creen que supondrá más gasto y Junts porque no está de acuerdo con el reparto del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas.

«Quien pierde votando en contra de esta senda son las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, pero básicamente las Comunidades Autónomas que pierden 5.000 millones de euros», dijo Montero al ser preguntada por el tema hoy durante su visita a Bruselas.

La vicepresidenta dijo que «no se entiende» cómo el Partido Popular, que gobierna en la gran mayoría de los territorios, «vota en contra de tener más recursos que destinar a la sanidad, a la educación, a la dependencia, cuando además, permanentemente estas comunidades autónomas están reclamando más dinero al Gobierno de España».

Acusó al PP de «intentar torpedear» la legislatura del Gobierno actual desde el primer momento, lo que a su juicio también se refleja en la condonación de la deuda.

En este sentido, calificó de «ridículo» que el Gobierno andaluz haya reprochado al Ejecutivo central no solicitar los fondos de préstamo que pone a su disposición la Comisión Europea, unos 60.000 millones de euros, debido a que España tiene acceso a una financiación «con tipos muy favorables» en los mercados.

«Tenemos magníficos indicadores económicos que nos permiten pedir los préstamos en buenas condiciones en el mercado. Insisto, pues de la misma manera que se nos está reprochando que no pidamos 60.000 millones de endeudamiento, resulta que el Gobierno andaluz dice que no a una condonación de deuda de casi 19.000 millones de euros», destacó.

La vicepresidenta afirmó asimismo que mantiene el objetivo de presentar los presupuestos en torno al próximo febrero y de «trabajar con todos los grupos políticos» para tratar de convencerlos de sacarlos adelante. EFE

