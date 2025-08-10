Morante de la Puebla, en observación y con previsión de ser dado de alta en unas horas

2 minutos

Santiago de Compostela (España), 10 ago (EFE).- El torero Morante de la Puebla se encuentra en observación en el hospital Quirón de Pontevedra por las lesiones de pronóstico grave que ha sufrido al recibir una cornada de 10 centímetros en la pierna derecha esta tarde en Pontevedra (noroeste de España), si bien está previsto que en las próximas horas reciba el alta hospitalaria.

El diestro, que formaba parte del cartel de las Fiestas de la Peregrina, fue atendido inicialmente en la enfermería de la plaza de toros, donde le intervinieron de las lesiones, y trasladado posteriormente al hospital, han confirmado a EFE fuentes del centro sanitario.

Las mismas fuentes apuntan que la previsión es que reciba el alta hospitalaria en cuestión de horas.

El parte médico recoge que sufrió una herida por asta de toro en la cara interna del muslo derecho, de 10 centímetros, que afecta a tejido subcutáneo, fascia muscular así como un desgarro del abductor mayor.

La herida por la cornada presenta dos trayectorias, una descendente de 10 centímetros y otra ascendente de 6 centímetros.

Según el parte médico, las lesiones son de pronóstico grave.

El diestro se enfrentaba a un toro de Garcigrande cuando en un pase el animal le cogió por el muslo.

El torero se fue al suelo y, tras incorporarse, fue llevado a la enfermería de la plaza de Pontevedra para recibir las primeras atenciones.

El matador de La Puebla del Río, que tiene 45 años, no pudo continuar la lidia como consecuencia de las lesiones que se produjo.

El diestro tenía compromisos para otras ocho corridas en diferentes ciudades españolas durante el mes de agosto.

Alejandro Talavante fue el encargado de acabar con el toro que sorprendió a Morante. EFE

caf/fp